Dr. Vagón en Chihuahua 2025: ¿Qué Días Ofrecen Servicios Médicos Gratuitos y en Qué Municipios?

El Doctor Vagón, programa de salud itinerante de Fundación México, llegará a la ciudad de Chihuahua del 19 al 23 de noviembre, donde se instalará en la antigua estación del tren ubicada sobre la avenida División del Norte, en la ciudad de Chihuahua.

El convoy está integrado por 18 vagones equipados como consultorios, donde se brindarán servicios de medicina general, odontología, rehabilitación, optometría, audiometría, nutrición, clínica de diabetes y salud visual, además de entrega gratuita de medicamentos.

Te podría interesar: Chihuahua Registra 237 Defunciones por Cáncer de Mama en lo que Va del Año

Uno de los vagones está destinado exclusivamente a la atención integral de la mujer, con servicios de ginecología, control prenatal, ultrasonidos y estudios de laboratorio, todos sin costo para la población.

El programa conocido como Tren de la Salud otorga 500 turnos por día, por lo que se recomienda acudir desde temprano. Las filas suelen comenzar alrededor de las 6:00 de la mañana, debido a la alta demanda.

68 Brotes del Virus Coxsackie Afectan a 40 Escuelas y 28 Guarderías en Chihuahua

¿En qué municipios de Chihuahua estará el Doctor Vagón?

Además de la capital, Doctor Vagón también ofrecerá atención médica gratuita a la población y continuará su recorrido por los municipios de:

Delicias.

Jiménez.

Ciudad Juárez.

Historias recomendadas: