Hallan el Cuerpo de un Hombre Bajo un Puente Pluvial en Ciudad Juárez

Durante la tarde de este domingo 16 de noviembre se registró el hallazgo del cuerpo de un hombre en el cruce del bulevar Óscar Flores y la calle Minatitlán, en la colonia Fundadores de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, el hombre fue encontrado debajo del puente de un dren pluvial en avanzado estado de descomposición, boca abajo y cubierto con una bolsa negra de plástico.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes permanecieron en el lugar mientras personal de la Fiscalía iniciaba con el levantamiento de evidencias. Momentos después, el Servicio Médico Forense llevó a cabo el traslado del cuerpo a sus instalaciones para practicarle la necropsia correspondiente.

La Víctima Llevaba Dos Semanas Desaparecida

Al sitio también acudieron familiares del fallecido, quienes lo identificaron como Marcelo, de 33 años, el mismo que llevaba desaparecido alrededor de dos semanas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información respecto a este hecho, y se espera que en las próximas horas se emitan detalles adicionales sobre lo ocurrido, así como posibles indicios que ayuden a dar con el paradero de los responsables.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer las causas de la muerte, mientras la familia permanece en espera de avances oficiales.

