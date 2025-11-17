Investigan Homicidio de María Elena Villalobos, Exregidora Indígena en Bocoyna, Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente confirmó el homicidio de María Elena Villalobos, exregidora indígena, quien fue asesinada la noche del pasado domingo 16 de noviembre, en la comunidad de San Ignacio de Arareco, municipio de Bocoyna, Chihuahua.

La víctima, de 49 años, fue trasladada aún con vida a la clínica CAAPS de Creel con heridas de arma de fuego en el tórax y el antebrazo derecho, pero perdió la vida pese a los esfuerzos médicos.

Autoridades aseguran un vehículo en la zona

Como parte de las primeras indagatorias, elementos investigadores aseguraron un vehículo sin placas, el cual fue localizado en el área donde ocurrió el ataque.

El fiscal Juan Carlos Portillo informó que la investigación contempla revisar el entorno personal y familiar de María Elena Villalobos para determinar si el agresor pudo ser alguna expareja, y en caso de que existan elementos suficientes, turnar el caso a la Fiscalía Especializada de la Mujer.

