Conalep Suspende Clases en Parral y Santa Bárbara Ante Hechos de Violencia

A través de sus redes sociales, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) informó la suspensión de clases en los planteles ubicados en el municipio de Parral y en la extensión de Santa Bárbara, Chihuahua, como medida para salvaguardar la integridad de alumnos y docentes ante los hechos de violencia registrados recientemente en la región.

La suspensión aplicará los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de noviembre del presente año, este último debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que no habrá actividades escolares.

La institución dio a conocer que los maestros enviarán las actividades académicas por medio de los jefes de grupo a través de WhatsApp para que los estudiantes puedan realizarlas desde casa. Asimismo, se pidió a la comunidad estudiantil mantenerse atenta a las páginas oficiales del plantel en caso de que se emitan nuevas indicaciones.

Hechos Recientes de Violencia en Parral

Durante el fin de semana se registraron múltiples hechos violentos en el municipio de Parral, donde al menos ocho personas fueron asesinadas en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los ataques ocurrió en un carril de carreras ubicado en la comunidad de Santa Teresa, mientras que otro homicidio fue reportado en las inmediaciones de La Puerta del Tiempo. A raíz de estos hechos, distintas instituciones educativas han decidido suspender actividades como parte de las medidas de prevención y seguridad para la población.

