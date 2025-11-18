Desfile 20 de Noviembre Chihuahua: Estos Son los Cierres Viales y Cambios en Transporte Público

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invitó a la ciudadanía a asistir al tradicional desfile cívico-deportivo conmemorativo del 115 aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, el cual contará con la participación de casi 6 mil personas.

El evento tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas, integrando 70 contingentes conformados por estudiantes, docentes, asociaciones civiles, clubes deportivos, personal de seguridad pública y protección civil, así como elementos del Ejército Mexicano.

¿Cuál será el recorrido del desfile del 20 de noviembre en Chihuahua?

El contingente partirá del cruce de avenida Venustiano Carranza y Nicolás Bravo, avanzará hacia avenida Benito Juárez y continuará hasta llegar a Cristóbal Colón.

Durante el recorrido se presentarán 10 carros alegóricos elaborados por alumnos de distintos niveles educativos, representando episodios y personajes clave del movimiento revolucionario. Además, estudiantes de educación Básica, Media Superior y Superior competirán en concursos de danza folclórica y tabla gimnástica, evaluados por un jurado especializado.

El desfile también incluirá exhibiciones a cargo de corporaciones policiacas, militares, agrupaciones civiles y clubes deportivos, además de la presentación de la Banda de Música del Gobierno del Estado.

Previo al inicio del evento, autoridades estatales encabezarán la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte Chihuahua 2025.

Anuncian cierres viales y cambios en rutas de transporte

Debido al desfile, las avenidas principales del primer cuadro de la ciudad permanecerán cerradas temporalmente. La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, informó los ajustes en diversas rutas del Transporte Colectivo Urbano.

Modificaciones en rutas de transporte público de norte a centro:

Auxiliar Pistolas Meneses : Circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta Teófilo Borunda Norte y gira a la derecha, sigue hasta trébol de avenida Venustiano Carranza y sube a la derecha para bajar por trébol de Teófilo Borunda Sur e incorporarse a la avenida. Continúa hasta calle 13 para dar vuelta a la derecha, después gira a la izquierda para incorporarse a Niños Héroes y continuar con su ruta habitual.

: Circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta Teófilo Borunda Norte y gira a la derecha, sigue hasta trébol de avenida Venustiano Carranza y sube a la derecha para bajar por trébol de Teófilo Borunda Sur e incorporarse a la avenida. Continúa hasta calle 13 para dar vuelta a la derecha, después gira a la izquierda para incorporarse a Niños Héroes y continuar con su ruta habitual. Ruta 3-Granjas : Circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la derecha. Sigue hasta la glorieta de avenida Ocampo y se incorpora a la misma, y continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda. Sigue hasta llegar a calle 4ª y da vuelta a la derecha, después continúa hasta llegar a la 20 de Noviembre y da vuelta a la izquierda para seguir con su recorrido habitual.

: Circula por avenida Colón rumbo al centro, continúa hasta Teófilo Borunda Norte y da vuelta a la derecha. Sigue hasta la glorieta de avenida Ocampo y se incorpora a la misma, y continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda. Sigue hasta llegar a calle 4ª y da vuelta a la derecha, después continúa hasta llegar a la 20 de Noviembre y da vuelta a la izquierda para seguir con su recorrido habitual. Mármol: La ruta circula por avenida Colón rumbo al centro. Al llegar a Teófilo Borunda Norte da vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a glorieta de la Ocampo y se incorpora a la misma y continúa con su ruta habitual.

Modificaciones en transporte público desde el este al centro:

Ramiro Valles, Rosario, Dale, Kennedy, Plan de Ayala, 2 de Octubre, Komatsu (inverso/directo): Circulan por avenida Pacheco en su ruta normal en sentido Este-Centro, continúan hasta llegar a la Teófilo Borunda Norte y dan vuelta a la izquierda, de donde siguen hasta llegar a glorieta de la Ocampo y dan vuelta a la derecha para subir y tomar esa vía, y seguir con su recorrido habitual.

Modificaciones en transporte público de sur a centro:

Komatsu inverso, Av. Zarco (Esperanza, Martín López, Zootecnia), Plan de Ayala : Las rutas circulan por paseo Bolívar en sentido sur-centro hasta llegar a avenida Independencia, donde gira levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y continúan hasta Julián Carrillo, para dar vuelta a la izquierda y seguir su ruta habitual.

: Las rutas circulan por paseo Bolívar en sentido sur-centro hasta llegar a avenida Independencia, donde gira levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y continúan hasta Julián Carrillo, para dar vuelta a la izquierda y seguir su ruta habitual. Komatsu directo : La ruta circula por avenida Independencia y sigue hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo, continúa hasta Julián Carrillo y da vuelta a la izquierda para continuar con su ruta habitual.

: La ruta circula por avenida Independencia y sigue hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo, continúa hasta Julián Carrillo y da vuelta a la izquierda para continuar con su ruta habitual. Circunvalación 2-baja Mirador / Salle : Las rutas circulan por avenida 20 de noviembre, al llegar a calle 12 dan vuelta a la izquierda, siguen hasta llegar a paseo Bolívar y dan vuelta a la derecha, después continúan hasta avenida Independencia y giran a la izquierda, bajan hasta llegar a la Niños Héroes y giran a la derecha para continuar con su ruta normal.

: Las rutas circulan por avenida 20 de noviembre, al llegar a calle 12 dan vuelta a la izquierda, siguen hasta llegar a paseo Bolívar y dan vuelta a la derecha, después continúan hasta avenida Independencia y giran a la izquierda, bajan hasta llegar a la Niños Héroes y giran a la derecha para continuar con su ruta normal. Kennedy: Circulan por paseo Bolívar hasta llegar a avenida Independencia y tomar esa vía hasta girar levemente a la derecha para tomar la cuchilla de la calle Camargo y da vuelta a la derecha en la Niños Héroes. Siguen hasta avenida Colón y da vuelta a la izquierda, continúa hasta Teófilo Borunda Sur y gira a la derecha, vuelta a la derecha en la Pacheco y continúa con su recorrido habitual.

Dependencias del Estado de Chihuahua Suspenderán Actividades por la Revolución Mexicana

Modificaciones en transporte público de oeste a centro:

Dale, Rosario: Las rutas circulan por bulevar Díaz Ordaz y continúan hasta avenida Niños Héroes donde dan vuelta a la derecha, continúan hasta llegar a la Colón y dan vuelta a la izquierda, continúan hasta Teófilo Borunda Sur y gira a la derecha. Al llegar a la Pacheco dan vuelta a la derecha y continúan con su recorrido habitual.

Modificaciones de transporte público de centro a sur:

Francisco Villa : La ruta circula por avenida Independencia, sigue hasta la Niños Héroes y gira a la derecha para continuar con su ruta habitual.

: La ruta circula por avenida Independencia, sigue hasta la Niños Héroes y gira a la derecha para continuar con su ruta habitual. Santa Rosa : La ruta circula por bulevar Díaz Ordaz, gira a la derecha en avenida Niños Héroes y continúa hasta llegar a la Ocampo para dar vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda. Sigue hasta llegar a calle 4ª para girar a la derecha y seguir con su recorrido habitual.

: La ruta circula por bulevar Díaz Ordaz, gira a la derecha en avenida Niños Héroes y continúa hasta llegar a la Ocampo para dar vuelta a la derecha, continúa hasta llegar a Paseo Bolívar y da vuelta a la izquierda. Sigue hasta llegar a calle 4ª para girar a la derecha y seguir con su recorrido habitual. Circunvalación 1, Aeropuerto (Punta Oriente, Camino Real, Jardines de Oriente): La ruta circula por avenida Niños Héroes, gira a la izquierda en la Colón y continúa hasta la Teófilo Borunda Sur y da vuelta a la derecha. Continúa hasta Carlos Pacheco y gira a la derecha para continuar con su ruta habitual.

