¿Qué Pasa Si Trabajo el 20 de Noviembre 2025? Días Festivos que Se Pagan Doble Según la LFT

El Día de la Revolución Mexicana ya está aquí y al ser una fecha tan importante en la historia del país, las personas se preguntan si es festivo oficial y qué pasa si trabajan el 20 de noviembre 2025. Acá te explicamos qué dice la Ley Federal de Trabajo (LFT) sobre los días de descanso obligatorio y cuáles se pagan doble.

Este jueves se cumple el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y como todos los años para celebrar se realizará el desfile del 20 de noviembre y en una nota previa te decimos cuándo y a qué hora será el evento en CDMX.

Video. Así se Vive en Monterrey el Desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana 2025

¿El 20 de noviembre es feriado oficial?

Luego de una reforma al artículo 74 de la LFT, aprobada en 2006, el 20 de noviembre, fecha en la que dio inicio la Revolución Mexicana en 1910, dejó de contemplarse como un día de descanso obligatorio, pues este feriado se recorre al tercer lunes de noviembre para crear un puente oficial y fomentar el turismo en México.

Noticia relacionada. ¿Desfile del 20 de Noviembre Será Cancelado? Sheinbaum Fija Postura ante Posible Marcha

Así, este año la fecha considerada como feriado oficial es este lunes 17 de noviembre 2025, motivo por el cual se suspendieron las clases en todo el país, mientras que algunos trabajadores pueden disfrutar del día libre.

¿Qué pasa si trabajo el 20 de noviembre 2025?

Debido a que no está en los días de descanso obligatorio de la LFT, las personas que trabajen este jueves 20 de noviembre de 2025 no recibirán un pago doble ni triple y solo cobrarán su salario diario habitual.

Video. Cientos de Habitantes de Léon, Guanajuato y Turistas Vieron el Desfile Conmemorativo a la Revolución Mexicana

El día que sí se paga triple es el lunes 17 de noviembre de 2025, al ser este el feriado oficial autorizado por la LFT para la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Así, en caso de que los trabajadores deban laborar este día reciben su salario normal, más el doble del mismo.

Noticia relacionada. ¿Los Bancos Abren Hoy Lunes 17 de Noviembre? Lo que debes Saber sobre Operaciones en Sucursal

¿Qué días festivos se pagan doble en 2025?

Los días de descanso obligatorio están establecidos en el artículo 74 de la LFT, los cuales no son laborables y en caso de que una persona deba trabajar, el patrón o su empresa está obligada a pagarle doble o hasta triple. Estas son los feriados oficiales:

1 de enero

Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Después de este lunes 17 de noviembre, los trabajadores ya solo podrán recibir un pago triple en lo que resta del año y será el próximo jueves 25 de diciembre de 2025, fecha en la que se celebra Navidad.

Historias recomendadas