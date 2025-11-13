¿Qué se Celebra el 17 de Noviembre Realmente en México y Por Qué No Hay Clases el Lunes?

Nos encontramos a mitad del mes y debido a que se viene un nuevo día festivo y de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT), existe mucha confusión al respecto, por eso acá te decimos qué se celebra el lunes 17 de noviembre 2025 realmente en México por qué no hay clases esa fecha en todo el país, pues las efemérides no tienen nada qué ver con la suspensión de actividades en las escuelas.

Durante las últimas horas creció la duda de si la SEP suspende clases mañana 14 de noviembre 2025, por es en una nota ya te aclaramos si el registro de calificaciones provoca suspensión de actividades escolares y qué estados no van a abrir las escuelas por el paro nacional de la CNTE.

¿Qué se celebra el 17 de noviembre en México?

Ninguna de las efemérides de esta fecha representa un motivo real para la suspensión de clases del 17 de noviembre 2025, por eso, a continuación te dejamos todo los que se festeja ese día en nuestro país, para que corrobores que nada amerita la inactividad en las escuelas y empresas de México:

Día Internacional de los Estudiantes.

El 17 de noviembre de 1910, Francisco Villa se levanta contra la dictadura de Porfirio Díaz y con esto da inicio la Revolución Mexicana en Chihuahua.

Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

El 17 de noviembre de 105 nace el dramaturgo Rodolfo Usigli, considerado el padre del teatro moderno mexicano.

¿Por qué no hay clases el lunes 17 de noviembre?

El motivo por el que no habrá clases el 17 de noviembre 2025 es porque ese día se recorre el festivo del 20 de noviembre, que es cuando se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana.

Eso quiere decir que el feriado por el aniversario de la revolución se descansa el lunes 17 y el miércoles 20 de noviembre 2025 se acude a clases de forma habitual en todo el país.

Con esta información, ya se sabe que las escuelas de la UNAM, IPN, UAM y SEP suspenden clases el lunes 17 de noviembre 2025 en todo el país. De igual forma los trabajadores tampoco están obligados a trabajar esa fecha, ya que entra en la lista de días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo.

