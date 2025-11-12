¿Registro de Calificaciones SEP Suspende Clases? Este Día Es el Primero del Ciclo Escolar 2025

Se acerca el primer registro de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ciclo escolar 2025-2026, por lo que muchos padres de familia tienen la duda de si se suspenden las clases, y acá te explicamos qué dicen las autoridades educativas sobre la primera descarga administrativa.

Luego de que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutaran de un fin de semana largo en las festividades de Día de Muertos 2025, se aproxima un nuevo 'mega puente' de cuatro días por el feriado oficial de la Revolución Mexicana.

¿Cuándo es el primer registro de calificaciones SEP?

La primera descarga administrativa de la SEP en el actual ciclo escolar se realizará este viernes 14 de noviembre de 2025 en las escuelas públicas, de acuerdo con el calendario escolar que aplica para alumnos de educación básica.

El registro de calificaciones es realizado por los docentes de preescolar, primaria y secundaria para que posteriormente se lleve a cabo la entrega de las boletas de evaluación a los padres de familia, la cual se hará del 24 al 27 de noviembre de 2025.

Las próximas descargas administrativas están programadas para realizarse el 13 de marzo y el 3 de julio de 2026, mientras que las entregas de boletas de calificaciones SEP se llevarán a cabo del 23 al 26 de marzo y el 14 de julio, respectivamente.

¿Hay clases en registro de calificaciones SEP?

Durante la descarga administrativa, la SEP suspende clases para que los maestros se enfoquen en realizar el registro de calificaciones, por lo que este viernes 14 de noviembre no habrá actividades escolares para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Cabe señalar que algunas escuelas particulares no aplican la suspensión de clases por el registro de calificaciones SEP, por lo que depende de cada institución la realización de las actividades escolares. De esta forma, se recomienda atender a las indicaciones de las autoridades educativas de tu respectivo plantel.

