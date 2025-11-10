¿En Pleno Buen Fin 2025? Anuncian Fecha de Cierre de Bancos por Feriado del Día de la Revolución
Bancos, casas de bolsa y demás instituciones financieras suspenderán operaciones y la prestación de servicios al público; checa aquí qué día
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció, como cada año, el día en que las entidades financieras que operan en México deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones con motivo del feriado por la conmemoración del 20 de noviembre.
- El 20 de noviembre se celebra en México el inicio de la Revolución Mexicana.
- Feriado coincide con la edición número XV de El Buen Fin.
Fue a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) que el organismo regulador del sistema financiero mexicano publicó en diciembre del año pasado las disposiciones de carácter general que señalan los días de noviembre en que los bancos sujetos a la supervisión no abrirán sus puertas.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 3, fracción IV; 4, fracciones XXII y XXXVI y 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y 95 y 98 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
¿Qué instituciones financieras suspenderán operaciones por el feriado?
La medida aplica para las siguientes entidades financieras sujetas a supervisión de la CNBV, las cuales deberán cerrar sus puertas, así como suspender operaciones y la prestación de servicios al público:
- Instituciones de crédito
- Casas de bolsa
- Bolsas de valores
- Instituciones para el depósito de valores
- Instituciones calificadoras de valores
- Contrapartes centrales de valores
- Bolsas de contratos de derivados
- Cámaras de compensación de instrumentos derivados y sus socios liquidadores
- Fondos de inversión
- Sociedades operadoras de fondos de inversión
- Sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión
- Sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión
- Sociedades financieras de objeto múltiple reguladas
- Sociedades financieras populares
- Sociedades financieras comunitarias
- Organismos de integración financiera rural, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo
- Sociedades de información crediticia e instituciones de tecnología financiera
¿Qué día de noviembre 2025 cerrarán los bancos?
Al tratarse del feriado por la conmemoración del Día de la Revolución, se considera inhábil el tercer lunes de noviembre de cada año.
De esta forma, el próximo lunes 17 de noviembre las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV cerrarán sus puertas, coincidiendo con el último día de la campaña de descuentos El Buen Fin.
"Toma precauciones y prevé tus operaciones", llamó a los usuarios de la banca el organismo regulador del sistema financiero mexicano.
