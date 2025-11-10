Banco de Niebla se Extiende Hoy en CDMX y Edomex; AICM Llama a Usuarios a Anticipar Su Llegada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó bancos de niebla, lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora para algunas regiones de la Ciudad de México, el Estado de México y entidades del centro de la República.

Estos bancos de niebla mantienen la visibilidad reducida en tramos carreteros y zonas urbanas, advirtió el Meteorológico Nacional en su más reciente reporte del clima.

¿Dónde y a qué hora se disipará la niebla en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el pronóstico, entre las 12:00 y 15:00 horas de este lunes 10 de noviembre de 2025 se detectan bancos de niebla en las siguientes zonas, las cuales prevalecerán hasta esta tarde:

Estado de México : Lerma, Naucalpan, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Zumpango, Ecatepec y Texcoco.

: Lerma, Naucalpan, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Zumpango, Ecatepec y Texcoco. Ciudad de México : Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

: Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Querétaro : Sierra Gorda, Semidesierto queretano, Bajío Queretano y Valles Centrales.

: Sierra Gorda, Semidesierto queretano, Bajío Queretano y Valles Centrales. Puebla : Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra.

: Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra. Hidalgo : Sierra Gorda, Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja, Valle del Mezquital, Comarca Minera, Valle de Tulancingo, Altiplanicie Pulquera, Sierra de Tenango y Cuenca de México.

: Sierra Gorda, Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja, Valle del Mezquital, Comarca Minera, Valle de Tulancingo, Altiplanicie Pulquera, Sierra de Tenango y Cuenca de México. Tlaxcala: Oriente, Norte, Poniente, Centronorte, Centrosur y Sur.

AICM alerta a usuarios por cambio de clima

Vía la red social X, la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llamó a los usuarios a llegar con anticipación a la terminal aérea, en caso de que tengan un vuelo programado para esta semana, debido al constante cambio de clima.

"Consulta el estatus de tu vuelo de acuerdo con los horarios asignados", llamó el AICM a los usuarios.

Para checar en tiempo real el estado de los vuelos en el aeropuerto capitalino, se puede acceder a la pantalla de operaciones a través del siguiente enlace (https://www.aicm.com.mx/pasajeros/vuelos).

