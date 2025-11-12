Inicio Nacional ¿Dónde No Hay Clases a partir de Mañana? Escuelas Suspenden Actividades en Estos Estados

¿Dónde No Hay Clases a partir de Mañana? Escuelas Suspenden Actividades en Estos Estados

|

N+

-

Este jueves y viernes la CNTE llevará a cabo un paro nacional de maestros; te contamos en qué estados habrá suspensión de clases en algunas escuelas

Varias personas en grupo portan un cartel .

Mañana comenzará un paro de labores de maestros de la CNTE. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a un paro nacional de 48 horas para los días 13 y 14 de noviembre, como parte de su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE 2007. En N+ te decimos los estados en dónde no habrá clases

El movimiento, encabezado por las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE en la Ciudad de México, y por la Sección 22 de Oaxaca, afectará principalmente planteles públicos de nivel básico y media superior. Cabe señalar que no todas las escuelas de las entidades suspenderán clases; las y los maestros que se movilizarán compartieron un comunicado. 

Video: La CNTE Anuncia Paro Nacional de 48 Horas el 13 y 14 de Noviembre; Segob Envía Mensaje

Los decentes aseguraron que la Ley del ISSSTE de 2007 privatizó las pensiones de las y los trabajadores al servicio del Estado, en N+ previamente te compartimos los motivos de las protestas en ¿Por Qué Hay Nuevo Paro Nacional de la CNTE? Esto Exigen los Maestros con Marchas y Bloqueos.

Nota relacionada: Marcha de la CNTE en CDMX: Horas y Puntos Exactos de los Bloqueos este 13 y 14 de Noviembre.

¿En dónde no habrá clases a partir de mañana? 

Las secciones participantes son las siguientes y corresponden a los estados donde en ciertas escuelas no habrá clases los días 13 y 14 de noviembre debido al paro convocado:

  • La Sección 9 Democrática en CDMX: integra a maestras y maestros de educación preescolar, primaria y educación especial, por lo que las escuelas de la zona centro y sur de la capital podrían suspender clases.
  • Sección 10 en la CDMX, esta agrupa personal administrativo (PAAE) y docente del nivel medio superior, así como trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
  • Sección 11 se reunirán en la CDMX, donde habrá suspensión parcial de actividades en planteles del oriente de la ciudad.
  • Sección 22 de Oaxaca: llevará a cabo un paro en 80% de las regiones del estado, con actividades informativas y movilizaciones locales; el 20% de su membresía se trasladará a la Ciudad de México para participar en marchas y concentraciones.
  • En ciertas escuelas del estado de Aguascalientes.
  • Baja California Sur.  
  • Guerrero.
  • En Baja California.
  • Chiapas.
  • Hidalgo. 
  • Colima.
  • Durango.
  • Michoacán. 
  • Nuevo León.
  • Morelos. 
  • Oaxaca.
  • Sinaloa
  • Quintana Roo. 
  • Tabasco. 
  • Veracruz. 
  • Zacatecas. 
  • Yucatán. 
  • Estado de México. 

¿Por qué habrá bloqueos y protestas de la CNTE?

De acuerdo con la CNTE realizarán los bloqueos debido a que se pronunciarán en contra de la Ley del ISSSTE de 2027, por ello, las y los docentes piden los siguiente: 

  • Que se instale una mesa de diálogo con la Presidencia.
  • Solicitan la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la Ley del IMSS 1997.
  • Exigen un aumento en el presupuesto de educación. 

 

 

Historias recomendadas: 

FBPT

 

ManifestacionesEducación
Inicio Nacional Donde no hay clases 13 y viernes 14 de noviembre 2025 escuelas suspenden estados