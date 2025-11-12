¿Dónde No Hay Clases a partir de Mañana? Escuelas Suspenden Actividades en Estos Estados

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a un paro nacional de 48 horas para los días 13 y 14 de noviembre, como parte de su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE 2007. En N+ te decimos los estados en dónde no habrá clases.

El movimiento, encabezado por las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE en la Ciudad de México, y por la Sección 22 de Oaxaca, afectará principalmente planteles públicos de nivel básico y media superior. Cabe señalar que no todas las escuelas de las entidades suspenderán clases; las y los maestros que se movilizarán compartieron un comunicado.

Los decentes aseguraron que la Ley del ISSSTE de 2007 privatizó las pensiones de las y los trabajadores al servicio del Estado, en N+ previamente te compartimos los motivos de las protestas en ¿Por Qué Hay Nuevo Paro Nacional de la CNTE? Esto Exigen los Maestros con Marchas y Bloqueos.

¿En dónde no habrá clases a partir de mañana?

Las secciones participantes son las siguientes y corresponden a los estados donde en ciertas escuelas no habrá clases los días 13 y 14 de noviembre debido al paro convocado:

La Sección 9 Democrática en CDMX : integra a maestras y maestros de educación preescolar, primaria y educación especial, por lo que las escuelas de la zona centro y sur de la capital podrían suspender clases.

: integra a maestras y maestros de educación preescolar, primaria y educación especial, por lo que las escuelas de la zona centro y sur de la capital podrían suspender clases. Sección 10 en la CDMX, esta agrupa personal administrativo (PAAE) y docente del nivel medio superior, así como trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Sección 11 se reunirán en la CDMX, donde habrá suspensión parcial de actividades en planteles del oriente de la ciudad.

Sección 22 de Oaxaca : llevará a cabo un paro en 80% de las regiones del estado, con actividades informativas y movilizaciones locales; el 20% de su membresía se trasladará a la Ciudad de México para participar en marchas y concentraciones.

: llevará a cabo un paro en 80% de las regiones del estado, con actividades informativas y movilizaciones locales; el 20% de su membresía se trasladará a la Ciudad de México para participar en marchas y concentraciones. En ciertas escuelas del estado de Aguascalientes.

Baja California Sur.

Guerrero.

En Baja California.

Chiapas.

Hidalgo.

Colima.

Durango.

Michoacán.

Nuevo León.

Morelos.

Oaxaca.

Sinaloa

Quintana Roo.

Tabasco.

Veracruz.

Zacatecas.

Yucatán.

Estado de México.

¿Por qué habrá bloqueos y protestas de la CNTE?

De acuerdo con la CNTE realizarán los bloqueos debido a que se pronunciarán en contra de la Ley del ISSSTE de 2027, por ello, las y los docentes piden los siguiente:

Que se instale una mesa de diálogo con la Presidencia.

Solicitan la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la Ley del IMSS 1997.

Exigen un aumento en el presupuesto de educación.

