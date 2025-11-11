Marcha de la CNTE en CDMX: Horas y Puntos Exactos de los Bloqueos este 13 y 14 de Noviembre

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen previsto bloquear distintos puntos en la Ciudad de México este jueves 13 de noviembre y viernes 14.

¿Cuáles son los puntos de la CDMX donde la CNTE tendrá presencia?

Jueves 13 de noviembre

4:00 horas se concentrarán en la Catedral Metropolitana.

6:00 horas buscarán cercar Palacio Nacional para manifestarse durante la conferencia matutina de la Presidenta.

Cámara de Diputados comenzarán a llegar los maestros la noche del miércoles 12 de noviembre. La Cámara estará cerrada jueves y viernes.

En tanto, la protesta de la CNTE en otros estados llevará las siguientes acciones:

Libre peaje en casetas de cobro.

Toma de las oficinas de gobierno.

Toma de empresas transnacionales.

¿Cuáles son las principales demandas de la CNTE?

• Abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

• Abrogación de la reforma educativa.

• Justicia laboral.

• Alto a la represión.

La CNTE también participará en otras marchas

La Sección 8 de la CNTE en la CDMX informó que se sumarán a las movilizaciones de:

25 de noviembre: Día internacional de la Eliminación de La Violencia contra la Mujer

26 de noviembre: Acción global por Ayotzinapa

29 de noviembre: Movilización mundial por Palestina

