Marcha de la CNTE en CDMX: Horas y Puntos Exactos de los Bloqueos este 13 y 14 de Noviembre
N+
Ante el paro nacional de 48 horas, la secretaria de Gobernación pidió a los maestros a respetar los derechos de la ciudadanía y no interrumpir los estudios de los niños
COMPARTE:
Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen previsto bloquear distintos puntos en la Ciudad de México este jueves 13 de noviembre y viernes 14.
Noticia relacionada: Bloqueos Programados en CDMX: Desde la CNTE, Gen Z, Movimiento del Sombrero y Hasta Agricultores
¿Cuáles son los puntos de la CDMX donde la CNTE tendrá presencia?
Jueves 13 de noviembre
- 4:00 horas se concentrarán en la Catedral Metropolitana.
- 6:00 horas buscarán cercar Palacio Nacional para manifestarse durante la conferencia matutina de la Presidenta.
- Cámara de Diputados comenzarán a llegar los maestros la noche del miércoles 12 de noviembre. La Cámara estará cerrada jueves y viernes.
En tanto, la protesta de la CNTE en otros estados llevará las siguientes acciones:
- Libre peaje en casetas de cobro.
- Toma de las oficinas de gobierno.
- Toma de empresas transnacionales.
¿Cuáles son las principales demandas de la CNTE?
• Abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.
• Abrogación de la reforma educativa.
• Justicia laboral.
• Alto a la represión.
La CNTE también participará en otras marchas
La Sección 8 de la CNTE en la CDMX informó que se sumarán a las movilizaciones de:
- 25 de noviembre: Día internacional de la Eliminación de La Violencia contra la Mujer
- 26 de noviembre: Acción global por Ayotzinapa
- 29 de noviembre: Movilización mundial por Palestina
Historias recomendadas:
- Javier Duarte: Juez Cita a Audiencia el 19 de Noviembre Para Definir la Libertad Anticipada
- ¿Cuánto Durará la Tormenta Solar y Qué Debo Hacer Mientras Sucede? Así te Proteges