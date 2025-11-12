Mega Puente de 5 Días: ¿Quiénes y Por Qué Tendrán Fin de Semana Largo en Noviembre 2025?

Se confirmó un mega puente de 5 días en noviembre 2025 y para que cheques si eres uno de los alumnos que tendrán un fin de semana largo, acá te decimos quiénes lo disfrutarán y por qué se suspenderán las clases en las escuelas de la SEP este mes.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se preparan para disfrutar de varias fechas de descanso por la realización del primer registro de calificaciones y el feriado oficial por el aniversario de la Revolución Mexicana. Sin embargo, algunos tendrán más días libres.

¿Por qué habrá mega puente de 5 días en México?

En algunos estados, las clases se suspenderán desde mañana 13 de noviembre de 2025 debido a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a un paro nacional de 48 horas para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

De esta manera, los maestros que forman parte del CNTE realizarán bloqueos y marchas en distintas partes del país el jueves y viernes, por lo que no habrá actividades escolares en algunos planteles de educación básica en México.

Así, estos días se unirán al feriado oficial por el aniversario de la Revolución Mexicana, formando un mega puente de cinco días, por lo que los alumnos de nivel básico volverán a clases hasta el martes 18 de noviembre de 2025.

¿Qué alumnos tendrán mega puente de 5 días?

Las escuelas públicas de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria, que se verán afectadas por el Paro Nacional de la CNTE son aquellas cuyos trabajadores pertenecen a las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México, y por la Sección 22 de Oaxaca. Se espera que escuelas de los siguientes estados también se unan a la manifestación:

Aguascalientes.

Baja California Sur.

Guerrero.

Baja California.

Chiapas.

Hidalgo.

Colima.

Durango.

Michoacán.

Nuevo León.

Morelos.

Oaxaca.

Sinaloa

Quintana Roo.

Tabasco.

Veracruz.

Zacatecas.

Yucatán.

Estado de México.

Cabe señalar que no todas las escuelas de las entidades antes mencionadas suspenderán clases el jueves 13 y viernes 14 de noviembre 2025, por lo que es importante que los padres de familia atiendan las indicaciones de la escuela en la que van sus hijos.

