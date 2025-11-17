¿Desfile del 20 de Noviembre Será Cancelado? Sheinbaum Fija Postura ante Posible Marcha

Después de la violencia que ocurrió en la marcha de la Generación Z el fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó su postura ante el anuncio de otra posible manifestación el próximo jueves 20 de noviembre, día del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

Durante su conferencia de prensa hoy, 17 de noviembre de 2025, la mandataria nacional fue cuestionada sobre si el desfile cívico-militar tendrá cambios ante la posible movilización en la Ciudad de México (CDMX).

Vamos a ver, ayer salió un anuncio de que iban a movilizarse el 20 (de noviembre), vamos a ver. Nuevamente les digo: No hay que caer en la provocación y la violencia, y todos aquellos que la están promoviendo le hacen muy mal al país y se hacen mal a sí mismos.

“La violencia no ayuda”

Este lunes, la mandataria nacional también se refirió a los hechos de violencia desatados el fin de semana pasado durante la marcha de la Generación Z.

Dijo que solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que investigue a los grupos violentos que participaron en la movilización del pasado sábado 15 de noviembre.

Y en diversas ocasiones, reiteró que la violencia no ayuda ni lleva a nada, y que es importante no caer en la provocación.

“La violencia no les va a ayudar; en México se rechaza la violencia (…) La violencia no lleva a nada, nosotros vamos a seguir construyendo la paz con justicia, para eso fuimos elegidos, a la transformación no la detiene nadie”, sostuvo.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la mayoría de los jóvenes está con la transformación. “Nada de caer en la provocación y a seguir, a caminar, mucho el trabajo hacia adelante”.

