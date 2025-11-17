¿Cuándo y A Qué Hora Es el Desfile del 20 de Noviembre en CDMX por Día de Revolución Mexicana?

Una de las principales tradiciones para celebrar el Día de la Revolución Mexicana es el desfile del 20 de noviembre, y para que no te lo pierdas, acá te decimos cuándo y a qué hora es el evento cívico-militar en 2025 y qué cambios tendrá.

Este lunes 17 de noviembre es el feriado oficial por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, motivo por el cual se suspendieron las clases este día, además de que los trabajadores que deban laborar deberán recibir un pago doble.

¿Cuándo es el desfile del 20 de noviembre 2025 en CDMX?

Pese a que existe la creencia de que el desfile de la Revolución Mexicana se recorre al día de descanso obligatorio, que es este lunes, el evento cívico-militar se mantiene en la fecha conmemorativa, por lo que se realizará este jueves 20 de noviembre de 2025 en CDMX, de acuerdo con lo anunciado por Defensa.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en La Mañanera del Pueblo de este lunes que podrían analizarse cambios al desfile del 20 de noviembre en caso de que se realice una nueva marcha para ese día.

¿A qué hora es el desfile del 20 de noviembre en CDMX?

En caso de que todo siga como se tiene programado, el desfile del Día de la Revolución Mexicana iniciará a las 10 de la mañana en el Zócalo CDMX, donde los elementos de las Fuerzas Armadas exhibirán su talento frente a miles de asistentes.

Cambios al desfile del 20 de noviembre 2025 en CDMX

El único cambio del desfile del 20 de noviembre en CDMX será la ruta, ya que a diferencia de otros años, este terminará el recorrido en el Monumento a la Revolución. Por estas calles y avenidas pasará:

Zócalo CDMX

Calle 5 de Mayo

Avenida Juárez

Av. de la República

De esta manera, ya sabes todos los detalles sobre el desfile del 20 de noviembre que se realizará en la CDMX, para que puedas disfrutar del espectáculo que preparó el Ejército Mexicano, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

