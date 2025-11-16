¿Los Bancos Abren Mañana Lunes 17 de Noviembre? Lo que debes Saber sobre Operaciones en Sucursal

En México, el 17 de noviembre de 2025 es día de descanso obligatorio, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Y este año la primera quincena del mes cayó el fin de semana, por lo que si aún tienes pendientes operaciones monetarias, en N+ te decimos si abren los bancos mañana lunes.

Según el artículo 74 de la LFT, los días de descanso obligatorio son aquellos que no son laborables, sin embargo a aquellos trabajadores que por alguna razón les corresponda acudir a desempeñar sus actividades, les deben pagar salario triple.

De hecho, las escuelas también suspendieron clases con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de Noviembre de cada año.

¿Abrirán los bancos el lunes 17 de Noviembre de 2025?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la encargada de regular qué días no trabajan los bancos en México, sin importar de qué institución se trate.

Al inicio del año, publica en el Diario Oficial de la Federación un listado con los días que no abren sus puertas los bancos, y por lo tanto los cuentahabientes sólo pueden hacer operaciones en cajeros automáticos.

Allí se indica que este lunes 17 de noviembre de 2025 no habrá servicio en sucursal, sólo estarán disponibles las operaciones vía app móvil, líneas telefónicas de atención bancaria y los cajeros.

Por lo que aquellos clientes que deseen realizar operaciones monetarias, deberán emplear estos medios o esperar hasta el martes 18 de noviembre, día en que las sucursales operarán con normalidad.

¿Qué operaciones sí se pueden hacer este lunes 17 de noviembre?

Dado que sólo están disponibles los medios antes señalados, las operaciones bancarias que se pueden realizar son:

Transferencias bancarias vía app

Pagos de tarjeta y servicios en la app bancaria

Reportes de robo o extravío vía telefónica

Consultas de saldos

Consulta de movimientos bancarios

Retiros de efectivo en cajeros automáticos

Depósitos y transferencias en cajeros automáticos

¿Qué otros días de 2025 no habrá bancos en México?

Dado que sólo resta la segunda quincena de noviembre y diciembre completo, sólo hay dos días más en 2025 que no habrá servicio bancario.

Se trata del 12 de diciembre, fecha en la que se celebra el día del empleado bancario. Además del 25 de diciembre, en el que los bancos no abren por Navidad.

