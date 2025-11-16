SEP Confirma Cierre de Escuelas Mañana, Lunes 17 de Noviembre

Los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) disfrutan este fin de semana un largo puente sin clases, luego de que el pasado 14 de noviembre no asistieran a las aulas debido a actividades académicas programadas en el calendario escolar.

A este descanso se suma un nuevo día sin actividades escolares previsto para el lunes 17 de noviembre, fecha en la que las escuelas de nivel básico permanecerán cerradas en todo el país.

La SEP confirmó que el motivo de esta suspensión responde a lo establecido en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, en el cual se contempla un día de descanso obligatorio en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Cuándo se reanudan las clases?

Aunque la fecha histórica de esta celebración es el 20 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo establece que algunos días festivos se recorren para fomentar los fines de semana largos, por lo que en esta ocasión se trasladó al lunes 17.

Este ajuste permitirá a estudiantes, docentes y personal administrativo disfrutar de un puente de tres días, que comprende del sábado 15 al lunes 17 de noviembre. Las actividades escolares se reanudarán de manera habitual el martes 18 de noviembre en todos los planteles educativos incorporados a la SEP.

El aniversario de la Revolución Mexicana es una de las fechas cívicas más importantes del país, pues recuerda el inicio del movimiento social de 1910 que marcó un parteaguas en la vida política y social de México. Por ello, además del descanso escolar, diversas entidades del país organizan desfiles, actos cívicos y actividades culturales para conmemorar este acontecimiento histórico.

Con esta suspensión, la SEP busca no solo cumplir con la normativa vigente, sino también brindar un espacio de convivencia y descanso para la comunidad educativa, previo a la recta final del ciclo escolar.

