Reabren Hoy, Domingo 16 de Noviembre Toda la Línea 1 del Metro de Observatorio a Pantitlán

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reanuda hoy por completo su servicio entre Pantitlán y Observatorio, tras concluir las obras de modernización que comenzaron en 2022. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que esta intervención representó una renovación profunda de toda la línea rosa, una de las más transitadas de la capital.

¿Cuándo Abren Todas las Estaciones de Línea 1 del Metro CDMX?

Sin mantenimiento de este tipo desde su apertura

Inaugurada originalmente el 5 de septiembre de 1969, la Línea 1 no había recibido mantenimiento de esta magnitud desde su apertura. Con su reapertura este domingo, los usuarios podrán ingresar de la misma forma que antes: utilizando la Tarjeta MI o tarjetas bancarias para cubrir el costo del pasaje, que permanece en 5 pesos.

Historias recomendadas:

Dictan Formal Prisión a Exagente de Cisen Acusado de Ser Segundo Tirador en Asesinato de Colosio

El Negro de la Basura: Rapear la Realidad de Acapulco