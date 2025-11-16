Siguen Hospitalizados 14 Policías y 26 Fueron Dados de Alta Tras ser Heridos en Marcha en CDMX.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que 14 policías permanecen hospitalizados, luego de ser heridos en el Zócalo por manifestantes que tiraron vallas metálicas que resguardaban Palacio Nacional.

El funcionario afirmó que 26 elementos ya fueron dados de alta y aquellos que aún reciben atención médica son atendidos por lesiones que no ponen en riesgo su vida.

"Esta mañana acudí a diferentes hospitales para visitar a mis compañeros y compañeras policías que el día de ayer resultaron lesionados durante la movilización social que se realizó en el centro de nuestra Ciudad.

"Veintiséis ya fueron dados de alta, mientras que otros 14 reciben atención especializada por lesiones que no ponen en riesgo su vida", indicó en su cuenta oficial de X.

Vázquez Camacho dijo que se da seguimiento a cada caso a fin de verificar que todos se recuperen de manera integral, luego de enfrentarse a un grupo de personas que participaron en la protesta el sábado 15 de noviembre.

Asimismo, agradeció a quienes contuvieron a los inconformes, algunos de ellos embozados e identificados como parte del "bloque negro", quienes arrojaron piedras, artefactos explosivos y golpearon con palos a los agentes.

"Agradezco y reconozco a todos los que participaron en la contención de la manifestación y las agresiones por su entrega y valentía al hacer frente a los grupos violentos; cuentan con el respaldo y apoyo de su Institución y el @GobCDMX", añadió.

