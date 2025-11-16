Resultados Lotería Nacional Hoy 16 de Noviembre 2025: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1726

¿Compraste un cachito de la Lotería Nacional? Como cada domingo, puedes ganar hasta 7 millones de pesos y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en distintos premios. En N+ te damos a conocer los resultados del Sorteo Zodiaco 1726 de este 16 de noviembre de 2025, y la lista completa de ganadores.

El Sorteo Zodiaco 1726 celebra los 80 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que fue fundada en 1945 y tiene más de 35 mil socios.

Mantente atento, porque en punto de las 20:00 horas dará inicio el sorteo en el edificio de la Lotería Nacional. A esa hora también dará inicio la transmisión en vivo, que se puede seguir desde el canal oficial de Youtube.

Si te perdiste el Sorteo Zodiaco del 9 de noviembre, consulta los resultados. Y si eres fiel seguidor de la Lotería Nacional, no te pierdas los resultados del Sorteo Especial 306 del 14 de noviembre.

Números ganadores Sorteo Zodiaco de Lotería Nacional 1726: Resultados

La lista completa de ganadores del Sorteo Zodiaco 1726 de la Lotería Nacional que rinde homenaje a la Sociedad de Autores y Compositores de México se reflejará a partir de las 20:00 horas en la página web de la Lotería Nacional.

Y a continuación hallarás un listado con los premios por signo y monto.

El número **** obtiene 7,000,000.00 pesos (Premio Mayor) -

El número 3143 obtiene 1,100,000.00 pesos (Segundo Premio) - Piscis

El número **** obtiene 1,100,000.00 pesos -

El número 3487 obtiene 176,000.00 pesos - Piscis

El número **** obtiene 176,000.00 pesos -

El número 5904 obtiene 88,000.00 pesos - Leo

El número **** obtiene 88,000.00 pesos -

El número 3798 obtiene 61,600.00 pesos - Piscis

El número **** obtiene 61,600.00 pesos -

El número 3886 obtiene 52,800.00 pesos - Tauro

El número **** obtiene 52,800.00 pesos -

El número **** obtiene 44,000.00 pesos -

El número **** obtiene 44,000.00 pesos -

El número **** obtiene 44,000.00 pesos -

El número 3546 obtiene 35,200.00 pesos - Aries

El número **** obtiene 35,200.00 pesos -

El número **** obtiene 35,200.00 pesos -

El número **** obtiene 26,400.00 pesos -

El número **** obtiene 26,400.00 pesos -

El número **** obtiene 26,400.00 pesos -

El número **** obtiene 26,400.00 pesos -

Ve en vivo el Sorteo Zodiaco 1726 de la Lotería Nacional

La transmisión del Sorteo Zodiaco 1726 de este domingo 16 de noviembre de 2025 se puede seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional. Sólo ubica el apartado de Sorteos Tradicionales, específicamente el 1726 por el 80. Aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores.

¿Cómo saber si gané en Sorteo Zodiaco 1726 del 16 de noviembre?

Hay tres formas de consultar si tu "cachito" resultó entre los premiados de este domingo 16 de noviembre de 2025:

Lista de Premios: Se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo.

Se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo. Verificador de cachitos: Se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios de la página web de la Lotería Nacional.

Se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios de la página web de la Lotería Nacional. Redes Sociales: En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional también se publican diariamente los resultados de todos los sorteos.

¿Quiénes ganan en el Sorteo Zodiaco del domingo?

De acuerdo con la Lotería Nacional, cada semana participan 120,000 números o billetes que van del 000000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se juega en una serie.

Se lleva a cabo una serie y ofrece un total de 24 millones 42 mil 600 pesos, repartidos en 22,622 premios.

Un cachito tiene un costo de 20 pesos

El costo de una serie (20 cachitos) es de 400 pesos

