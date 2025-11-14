Resultados Lotería Nacional Hoy 14 de Noviembre 2025: Números Ganadores del Sorteo Especial 306

Estamos a mitad de mes y debido a que muchas personas decidieron participar en la rifa de los 27 millones de pesos, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 14 de noviembre 2025, para que conozcas al boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de premios y ganadores del Sorteo Especial 306.

Para que te animes a participar en alguno de los próximos sorteos de la Lotería Nacional, en una nota previa ya te mostramos los resultados de la Lotería Nacional del 11 de noviembre 2025 y la lista de números ganadores del Sorteo Especial 305 en PDF.

Video: Resultado Premio Sorteo Mayor 3991 Lotería Nacional

​​4 de Noviembre del 2025

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este viernes 14 de noviembre se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Nota relacionada: Resultados Lotería Nacional Hoy 9 de Noviembre 2025: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco 1725

Además de los juegos tradicionales, también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Especial 306 de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 46311, que asciende a una cifra de 27 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar 11291 también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 3 millones de pesos. De ahí, la cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son bastante atractivos una rifa poco común.

Video: Resultados Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional 28 de Octubre del 2025

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 14 de noviembre 2025?

Los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Especial 306 de este día:

El número 46311 obtiene premio de 27,000,000.00 pesos

pesos El número 11291 obtiene premio de 3,000,000.00 pesos

El número 58678 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 28116 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 02149 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 00361 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número 21653 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 34119 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 24322 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 59274 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 04250 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 19001 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número obtiene premio de 127,000.00 pesos

Nota relacionada: Resultados Lotería Nacional Hoy 7 de Noviembre 2025: Números Ganadores del Sorteo Superior 2863

¿Cómo ver la lista de premios del sorteo especial de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Especial 306 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 14 de noviembre 2025, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

Historias recomendadas: