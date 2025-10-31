Resultados Lotería Nacional Hoy 31 de Octubre 2025: Números Ganadores del Sorteo Especial 305 

El mes termina, pero muchas personas pusieron a prueba su suerte en la rifa de los 27 millones de pesos, y para saber si eres uno de los triunfadores, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 31 de octubre 2025, para que conozcas al boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de premios y ganadores del Sorteo Especial 305.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este viernes 31 de octubre se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Además de los juegos tradicionales, también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Especial 305 de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número 58525, que asciende a una cifra de 27 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar 28245 también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 3 millones de pesos. De ahí, la cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son bastante atractivos una rifa poco común.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 31 de octubre 2025?

Los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Especial 305 de este día:

El número 58525 obtiene premio de 27,000,000.00 pesos

pesos El número 28245 obtiene premio de 3,000,000.00 pesos

El número 41771 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 04504 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 30293 obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número 24211 obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número 44868 obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número 07636 obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número 03354 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 24738 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 12346 obtiene premio de 127,000.00 pesos

El número 35317 obtiene premio de 127,000.00 pesos

¿Cómo ver la lista de premios del sorteo especial de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Especial 305 se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 31 de octubre 2025, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

