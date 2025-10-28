Resultados Lotería Nacional Hoy 28 de Octubre 2025: Lista Ganadores y Premios Sorteo Mayor 3990

¿Compraste cachito? Este martes 28 de octubre de 2025 tiene lugar uno de los Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional. Se trata del Sorteo Mayor 3990 que rinde homenaje a San Judas Tadeo, apóstol y "patrono de las causas difíciles". En N+ te damos a conocer los resultados del Sorteo Mayor 3990, así como la Lista Completa de Números Ganadores y sus premios.

A las 20:00 horas de este martes inicia la transmisión en vivo de la Lotería Nacional, a través de su canal de YouTube. Mientras En el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional, los "Niños Gritones" dan a conocer quiénes son los números premiados.

Números ganadores del Sorteo Mayor del 28 de Octubre de 2025: Resultados

El listado con los números ganadores del Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional que rinde homenaje a San Judas Tadeo podrás encontrarlo a continuación. Los resultados se reflejarán a partir de las 20:00 horas en la página de la Lotería Nacional.

El número 35810 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 09194 obtiene premio de 2,550,000

El número 56954 obtiene premio de 900, 000

El número 28004 obtiene premio de 240, 000

El número 41801 obtiene premio de 240, 000

El número 17888 obtiene premio de 240, 000

El número 58034 obtiene premio de 240, 000

El número 41137 obtiene premio de 120, 000

El número 25713 obtiene premio de 120, 000

El número 49468 obtiene premio de 120, 000

El número 03144 obtiene premio de 120, 000

El número 10766 obtiene premio de 120, 000

¿Ganaste en el Sorteo Mayor? Consulta aquí si saliste premiado en el Sorteo Mayor 3990 de la Lotería Nacional del 28 de Octubre de 2025.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Mayor 3990 de Lotería Nacional Hoy 28 de Octubre?

La transmisión del Sorteo Mayor 3990 de este martes 28 de octubre de 2025 se puede seguir en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional. Sólo hay que ubicar el apartado de Sorteos Tradicionales. Específicamente el "Sorteo Mayor 3990: “San Judas Tadeo".

¿Cuánto Cuesta un "Cachito" del Sorteo Mayor 3990?

Un cachito del Sorteo Mayor cuesta 30 pesos

Una serie (20 cachitos) del Sorteo Mayor cuesta 600 pesos

Tres series (60 cachitos) del Sorteo Mayor cuestan 1 mil 800 pesos

¿Cuánto puedo ganar en el Sorteo Mayor de este martes?

En el Sorteo Mayor 1 de cada 3 gana, por lo que en la edición de este 28 de Octubre de 2025, los premios se reparten de la siguiente manera:

Si compraste las tres series del Sorteo Mayor, puedes ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

Si compraste una serie del Sorteo Mayor, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor puedes ganar 350 mil pesos.

¿Cómo sé si gané en el Sorteo Mayor 3990 de Lotería Nacional?

Lista de Premios: La forma más común de revisar es a través de la lista de premios. Ésta se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo.

La forma más común de revisar es a través de la lista de premios. Ésta se consulta en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del sorteo. Verificador de cachitos: Para verificar a través del "Verificador de Cachitos" se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios.

Para verificar a través del "Verificador de Cachitos" se deben colocar los datos requeridos en el Verificador de Premios. Redes Sociales: En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional también se publican diariamente los resultados de todos los sorteos.

