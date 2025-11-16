¿Quiénes Cobran Triple el 17 de Noviembre 2025, Día de Descanso Obligatorio? Esto dice la Ley

¿Te toca trabajar este 17 de noviembre? En México, el tercer lunes de noviembre es feriado oficial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aquellos que laboren ese día deben recibir una compensación extra a su sueldo diario y en N+ te decimos quiénes pueden cobrar este salario triple.

No es sólo día festivo para trabajadores, la SEP también confirmó suspensión de clases para este lunes, por lo que los estudiantes de educación básica gozaron de un mega puente escolar.

Si bien el día oficial es el 20 de Noviembre, día en el que se conmemora el Aniversario de la Revolución Mexicana, te explicamos por qué es feriado el lunes 17 de noviembre y no el jueves.

Recuerda que en México, la Ley Federal del Trabajo es la normativa que regula las relaciones laborales, estableciendo derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores.

¿Quiénes cobran triple el 17 de noviembre de 2025 por feriado?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo señala cuáles son los días de descanso obligatorio para los trabajadores en México, es decir aquellos que no son laborables y sin embargo las personas reciben su salario.

Siguiendo esta normativa, el tercer lunes de noviembre es día de descanso obligatorio, por el aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que los empleados tienen un día de descanso extra y la oportunidad de hacer "puente".

Sin embargo, aquellas personas que pese a que se trata de un día no laborable acuden a sus centros de trabajo a prestar sus servicios deben de cobrar un salario triple. Es decir, que independientemente del salario que les corresponda, deberán recibir un salario por el servicio prestado.

Así lo marca el artículo 75 de la LFT, que además estipula que los empleadores deben determinar el número de trabajadores que presta sus servicios ese día de descanso obligatorio.

¿Cómo se paga si un día de descanso obligatorio cae en domingo?

Aunque este este 2025 no fue el caso, la Ley estipula que cuando un día de descanso obligatorio cae en domingo, el empleador debe cubrir un monto adicional al trabajador equivalente a la prima dominical.

Derecho que está protegido por el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo en México.

Estos son todos los días feriados oficiales de 2025

Aunque la mayoría ya han transcurrido, el lunes 17 de noviembre es el penúltimo día de descanso obligatorio que tendrá este 2025. Será hasta el próximo 25 de diciembre cuando se otorgue el último día de descanso obligatorio por Ley.

Este festivo está relacionado con la festividad de la Navidad y en algunos trabajos está incluido en las vacaciones decembrinas.

