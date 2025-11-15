Calendario de Pago Pensión Bienestar 17 a 21 de Noviembre: ¿Qué Mujeres y Adultos Cobran? Lista

Nos encontramos a mitad del mes y aún faltan varios depósitos en el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por eso, si aún no sabes cuándo cae el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas del 17 al 21 de noviembre 2025, donde hay que recordar que también le toca pago a las personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras.

Además del pago Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64, también son días de registro para otros programas sociales, por eso en una nota te dimos a conocer los últimos días para solicitar el apoyo de 600 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años y el apoyo de 40,000 y 70,000 pesos para Vivienda Bienestar.

¿Cuándo cae el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 y adultos mayores en noviembre 2025?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, del 3 al 27 noviembre 2025 se va a realizar la dispersión del último depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante todos esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre 2025.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 17 al 21 de noviembre 2025: Lista de letras

Debido a que el lunes 17 de noviembre es feriado oficial, la dispersión del pago de la Pensión Bienestar se va a reanudar hasta el martes 18, y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Lunes 17 de noviembre no hay pago por festivo oficial.

Letra M : Martes 18 de noviembre 2025.

: Martes 18 de noviembre 2025. Letras N, Ñ, O : Miércoles 19 de noviembre 2025.

: Miércoles 19 de noviembre 2025. Letras P, Q : Jueves 20 de noviembre 2025.

: Jueves 20 de noviembre 2025. Letra R: Viernes 21 de noviembre 2025.

Algo importante a aclarar es que probablemente algunos adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, que su primer apellido inicie con la letra "R", no reciban su pago el viernes 21. De ser así, no tienen nada de qué preocuparse, pues los faltantes obtendrán su apoyo económico el lunes 24 de noviembre 2025, cuando se reanude la dispersión.

¿Cuánto dan de Pensión Bienestar noviembre 2025?

Para el mes de noviembre y en cada dispersión que hubo de la Pensión Bienestar 2025, los adultos mayores cobran 6,200 pesos por beneficiario. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras les depositan la cantidad de 1,650 pesos o 3,720 pesos, según sea el caso. En cuanto a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, el pago es de 3 mil pesos por bimestre y de 3,200 pesos para los discapacitados.

