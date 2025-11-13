Megapuente de Noviembre 2025: ¿Qué Días No Hay Clases en Escuelas de Querétaro?

La Secretaría de Educación Pública confirmó que los estudiantes de nivel básico en Querétaro, preescolar, primaria y secundaria, disfrutarán de un megapuente escolar del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), la suspensión de clases responde a dos motivos: el viernes 14 se realizará la descarga administrativa para los docentes, mientras que el lunes 17 será día oficial de descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Las actividades escolares se reanudarán con normalidad el martes 18 de noviembre.

Prevén alta afluencia y bajas temperaturas durante el megapuente en Querétaro

Además, este fin de semana largo coincidirá con la celebración de El Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, por lo que se espera mayor afluencia en centros comerciales y destinos turísticos dentro del estado.

Autoridades educativas recomendaron a los padres de familia aprovechar estos días para convivir en familia y mantener la preparación académica de los alumnos antes del cierre del segundo periodo del ciclo escolar.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas previstas para el fin de semana largo, especialmente en la zona serrana de Querétaro.

