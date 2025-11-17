¿Hay Marcha el 20 de Noviembre en CDMX? Esto Se Sabe Sobre Manifestación el Día de la Revolución

El próximo jueves 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que se llevará a cabo el Desfile Militar, sin embargo, también podría realizarse una movilización, en N+ te contamos si habrá una nueva marcha de la Generación Z.

La manifestación está programada para el 20 de noviembre en Ciudad de México, convocada por usuarios de redes sociales que se identifican bajo la etiqueta Generación Z. El llamado surge como expresión de inconformidad contra el Gobierno Federal y la violencia en el país.

¿Habrá marcha el próximo 20 de noviembre?

En un anuncio publicado en cuentas de Instagram y X asociadas a Generación Z México hay una invitación que utiliza como emblema la bandera de un anime, una imagen que también estuvo presente en la marcha realizada el 15 de noviembre.

De acuerdo con la publicación, convocaron a una nueva movilización, la cual está programada para el 20 de noviembre a las 11:00 horas.

La fecha seleccionada coincide con el Desfile Cívico Militar que se realiza cada año en la capital para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, lo que implica afectaciones viales y un operativo especial de seguridad.

Sheinbaum señala que en marcha participaron más adultos que jóvenes

Durante la conferencia matutina de hoy, 17 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la nueva marcha convocada, precisó que esperarán estos días para ver las organización. Sobre la protesta del 15 de noviembre, afirmó que la mayoría de los asistentes no eran jóvenes y que participaron figuras vinculadas a movilizaciones opositoras previas.

También señaló la existencia de campañas en redes sociales impulsadas desde cuentas extranjeras y aseguró que el objetivo de algunos grupos habría sido generar confrontaciones con la policía capitalina. La mandataria enfatizó que su administración no reprimirá manifestaciones y pidió evitar provocaciones, reiterando que el gobierno mantiene una política de apoyo y escucha hacia la juventud.

De igual manera, informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigará los hechos violentos registrados en la marcha anterior, así como la posible participación de grupos organizados.

Hasta el momento, la convocatoria para el 20 de noviembre continúa circulando en redes sociales. Se prevé que autoridades capitalinas emitan información sobre operativos, cierres viales y medidas de seguridad.

