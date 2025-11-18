Localizan Autos Robados y Municiones de Arma de Fuego en Yonke de Buenaventura, Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que llevó a cabo un operativo en un yonke ubicado en las calles Nicolás Bravo y Treceava, en la colonia Guadalupano, en el municipio de San Buenaventura, Chihuahua, esto con el objetivo de combatir el robo de vehículos y el tráfico de autopartes ilegales.

Durante la intervención se detuvo a Francisco Javier “N”, encargado del establecimiento, y se aseguraron vehículos, autopartes, cargadores y municiones de armas de fuego.

Vehículos y Autopartes Localizadas con Reporte de Robo

Honda CR-V modelo 2015, con reporte de robo del 8 de septiembre de 2024 en Ciudad Juárez.

Nissan Versa modelo 2018 color gris, robado el 13 de agosto de 2024 en Ciudad Juárez.

Volkswagen modelo 2017 color rojo, reportado como robado el 12 de julio de 2021 en Socorro, Texas.

Cofre color café perteneciente a un Hyundai Elantra 2012, robado el 22 de marzo de 2022 en Ciudad Juárez.

Motor perteneciente a un Jeep Rubicón 2017, robado el 24 de noviembre de 2024 en Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

Trece puertas de pick up con la serie de identificación vehicular borrada y ocho cofres con la misma alteración.

Municiones y Cargadores Encontrados

También se localizó una pick-up Ford modelo 2018 color gris, en cuyo interior había:

5 cargadores para arma larga

50 cartuchos calibre 9 mm

50 cartuchos calibre .223

40 cartuchos calibre .32 mm

12 cartuchos calibre 7.62x39

Se informó que durante el operativo, familiares de los trabajadores del yonke intentaron impedir las labores de las autoridades mediante agresiones físicas, arrojando piedras y causando daños a las unidades que resguardaban al detenido y lo asegurado.

