Ingreso de Frente Frío Número 15 Provocará Descenso de Temperatura en Chihuahua

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por el ingreso del frente frío número 15, el cual ocasionará un descenso significativo en las temperaturas, fuertes vientos, lluvias y la posible caída de nieve y aguanieve en diversas zonas del estado de Chihuahua.

De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal traerá condiciones invernales que se mantendrán durante los próximos días, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada y tomar precauciones.

Para este martes 18 de noviembre, el frente frío se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana, generando un descenso marcado en las temperaturas, acompañado de vientos que oscilarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora, así como chubascos y lluvias fuertes en distintas regiones.

Posible Caída de Nieve y Aguanieve

Durante el miércoles 19 de noviembre, el sistema frontal avanzará hacia el norte y noroeste del país, lo que incrementará la probabilidad de caída de nieve y aguanieve en las zonas serranas de Chihuahua. Además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora.

Finalmente, para el jueves 20 de noviembre, el frente frío continuará interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, manteniendo el pronóstico de nieve y aguanieve en distintas zonas del estado. Se espera un incremento en la intensidad del viento, con rachas que podrían alcanzar entre 80 y 90 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles afectaciones por viento y bajas temperaturas, así como consultar las páginas oficiales para mantenerse informado.

