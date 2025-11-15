Mujer Muere en Hospital Tras Ataque Armado en la Colonia Aztecas, en Ciudad Juárez

Una mujer de 47 años, identificada como Mireya R. S., perdió la vida luego de ser atacada a balazos en la colonia Aztecas, en Ciudad Juárez. Los primeros reportes señalan que la víctima, gravemente herida, logró llegar por sus propios medios hasta su domicilio ubicado en el cruce de las calles Acolhuas y Chalacas, donde pidió ayuda desesperadamente.

De acuerdo con la información policial, su hijo fue quien la encontró lesionada y decidió trasladarla de inmediato en un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas en el Parque Industrial Gema. Pese al esfuerzo por llevarla rápidamente a recibir atención médica, Mireya llegó sin vida.

En la escena del ataque, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron varios casquillos percutidos, aparentemente calibre 9 milímetros, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las primeras diligencias, levantar indicios y comenzar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se ha informado sobre posibles responsables ni sobre el motivo del ataque. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el homicidio y determinar la ruta de los agresores.

Localizan a un hombre sin vida con heridas de bala en la colonia El Barreal, Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida en el cruce de la calle Colombia y la avenida Vicente Guerrero, en la colonia El Barreal, en Ciudad Juárez. De acuerdo con los primeros informes, la víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, vestía una playera roja y un pantalón gris. Presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

El hallazgo se reportó luego de que una guiadora que transitaba por la zona observó al hombre tendido sobre la vía pública. Ante la situación, la conductora realizó de inmediato el llamado a las autoridades para solicitar apoyo.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y acordonaron el área para evitar la contaminación de la escena. Minutos más tarde, agentes de la Agencia Estatal de Investigación se hicieron presentes para llevar a cabo las primeras diligencias, levantar indicios y recabar información que permita esclarecer el hecho violento.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la víctima ni sobre posibles responsables.

