Choque en Ciudad Juárez Deja un Hombre Muerto, una Menor Herida y Dos Detenidos

Durante la mañana de este miércoles 19 de noviembre se registró un aparatoso accidente entre dos vehículos que dejó a una persona sin vida, una menor lesionada y dos hombres detenidos en la avenida Universidad Tecnológico, casi en la esquina con Playa del Conchal, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron luego de que un vehículo blanco se encontraba en una persecución, ya que sus tripulantes momentos antes habrían cometido una falta y, durante su huida, se impactaron contra un automóvil plateado que salía de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez tras haber dejado a una de sus hijas en la escuela, lo que dejó sin vida al conductor identificado como Joel H., de 51 años de edad.

Autoridades Resguardaron la Zona y Detuvieron a los Responsables

Al lugar del percance arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre ellos la Coordinación de Seguridad Vial para resguardar la zona, así como personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a sus instalaciones para practicar la necropsia correspondiente.

En cuanto a los presuntos responsables, se informó que se encontraban en estado de ebriedad y que al interior del vehículo fueron localizadas bebidas alcohólicas, por lo que ambos fueron detenidos, uno de ellos identificado como Marcelino T.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información respecto a lo ocurrido y se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se revelen más detalles sobre el accidente.

