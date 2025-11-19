Detienen a Tres Personas y Rescatan a 17 Migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua

Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizaron un operativo en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez, que permitió la detención de tres personas y el rescate de 17 migrantes originarios de Guatemala, Honduras, Ecuador y México, entre ellos un menor de 15 años.

El despliegue se activó tras un reporte al sistema de emergencias 9-1-1, que alertó sobre un domicilio presuntamente utilizado para actividades relacionadas con el tráfico de personas. Al llegar al cruce de Senderos de Mancebos y Senderos de Castilla, los agentes detectaron a un hombre armado que bajó de un sedán negro e ingresó de forma evasiva a una vivienda.

Durante la aproximación, el individuo presuntamente apuntó con un arma a los agentes, lo que derivó en la aplicación de protocolos de aseguramiento. Dentro del inmueble fueron detenidos Santos Omar “N”, de 31 años; Octavio “N”, de 22; y Soledad “N”, de 33, quien portaba un arma corta y un fajo de dólares estadounidenses.

Autoridades localizaron a 17 migrantes dentro del inmueble

En el lugar se localizaron a los 17 migrantes, quienes informaron que serían trasladados de forma ilegal hacia Estados Unidos. Con apoyo de la Guardia Nacional, se aseguró su integridad y se activaron los protocolos correspondientes para su resguardo.

Además, en la inspección del vehículo en color negro, los agentes aseguraron dos fusiles con cargadores, tres armas cortas calibre .40 y .45, cartuchos útiles y 16 mil 220 dólares estadounidenses.

