Ataque en Carrera de Caballos en Parral Fue por Incursión de Grupo Criminal: Fiscal de Chihuahua

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, confirmó que la incursión de un grupo criminal derivó en el ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, en el que murieron al menos siete personas. Se tiene registro que el ataque sucedió aproximadamente a las 14:30 horas del sábado 15 de noviembre de 2025, cuando un comando armado irrumpió y disparo contra los asistentes.

Descartan que balacera en carrera de caballos sea violencia generalizada

La gobernadora Maru Campos encabezó la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz que se llevó a cabo en Parral, para analizar las estrategias implementadas por los tres niveles de Gobierno para atender la seguridad regional.

La mandataria destacó que la reciente balacera en Parral durante la carrera de caballos es algo aislado. En tanto, acordó implementar operativos focalizados contra personas generadoras de violencia.

Son eventos aislados y no violencia generalizada

Así fue la balacera en carreras de caballos de Parral

La balacera que ocurrió el sábado 15 de noviembre de 2025, en un carril de carreras de caballos en el municipio de Parral, Chihuahua, dejó al menos siete muertos y un lesionado.

Testigos aseguraron que los disparos ocurrieron en el carril Santa Teresa, cuando había carreras de caballos cuando, de forma inesperada se registró la agresión y el temor entre los asistentes.

En redes sociales han circulado videos de los asistentes y se escuchan diversas detonaciones acompañados de gritos de temor de las personas.

Conalep Suspende Clases en Parral

A través de sus redes sociales, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) informó la suspensión de clases en los planteles ubicados en el municipio de Parral y en la extensión de Santa Bárbara, Chihuahua, como medida para salvaguardar la integridad de alumnos y docentes ante los hechos de violencia registrados recientemente en la región.

La suspensión aplicará los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de noviembre del presente año, este último debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que no habrá actividades escolares.

La institución dio a conocer que los maestros enviarán las actividades académicas por medio de los jefes de grupo a través de WhatsApp para que los estudiantes puedan realizarlas desde casa. Asimismo, se pidió a la comunidad estudiantil mantenerse atenta a las páginas oficiales del plantel en caso de que se emitan nuevas indicaciones.

