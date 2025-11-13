Alerta en Chihuahua: Frente Frío 14 Provocará Heladas Este Fin de Semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 14 traerá un marcado descenso de temperaturas y heladas en la Sierra Tarahumara durante el fin de semana.

Según el reporte oficial, durante la tarde y noche de este jueves 13 de noviembre, la aproximación del sistema frontal, combinado con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará ambiente frío a muy frío en zonas serranas.

Prevén rachas de viento y clima gélido en municipios serranos

Para este viernes, se anticipan rachas de viento superiores a los 35 km/h en regiones del oeste, suroeste, centro y sureste del estado.

Entre los municipios afectados se encuentran Carichí, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Parral, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.

Alerta Amarilla por frío en Chihuahua por Entrada del Frente Frío Número 14

Las temperaturas previstas para este viernes son:

Chihuahua: 29/13 °C

Ciudad Juárez: 28/12 °C

Janos: 27/9 °C

Madera: 21/4 °C

Temósachic: 23/1 °C

Cuauhtémoc: 25/6 °C

Ojinaga: 31/13 °C

Delicias: 30/11 °C

Camargo: 29/11 °C

Jiménez: 29/10 °C

Parral: 28/11 °C

Creel: 20/1 °C

Chínipas: 32/16 °C

Guachochi: 21/2 °C

El Vergel: 20/-1 °C

