Inicio Chihuahua Alerta en Chihuahua: Frente Frío 14 Provocará Heladas Este Fin de Semana

Alerta en Chihuahua: Frente Frío 14 Provocará Heladas Este Fin de Semana

|

N+

-

El frente frío 14 ocasionará temperaturas muy bajas, heladas y rachas de viento en varias regiones de Chihuahua durante el fin de semana.

Alerta en Chihuahua: Frente Frío 14 Provocará Heladas Este Fin de Semana

El frente frío número 14 traerá un marcado descenso de temperaturas y heladas. Foto: CEPC

COMPARTE:

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 14 traerá un marcado descenso de temperaturas y heladas en la Sierra Tarahumara durante el fin de semana.

Según el reporte oficial, durante la tarde y noche de este jueves 13 de noviembre, la aproximación del sistema frontal, combinado con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará ambiente frío a muy frío en zonas serranas.

Te podría interesar: Auroras Boreales Iluminan el Cielo de Chihuahua Tras Tormenta Solar

Prevén rachas de viento y clima gélido en municipios serranos

Para este viernes, se anticipan rachas de viento superiores a los 35 km/h en regiones del oeste, suroeste, centro y sureste del estado.

Entre los municipios afectados se encuentran Carichí, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Parral, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.

Alerta Amarilla por frío en Chihuahua por Entrada del Frente Frío Número 14

Las temperaturas previstas para este viernes son:

  • Chihuahua: 29/13 °C
  • Ciudad Juárez: 28/12 °C
  • Janos: 27/9 °C
  • Madera: 21/4 °C
  • Temósachic: 23/1 °C
  • Cuauhtémoc: 25/6 °C
  • Ojinaga: 31/13 °C
  • Delicias: 30/11 °C
  • Camargo: 29/11 °C
  • Jiménez: 29/10 °C
  • Parral: 28/11 °C
  • Creel: 20/1 °C
  • Chínipas: 32/16 °C
  • Guachochi: 21/2 °C
  • El Vergel: 20/-1 °C

Historias recomendadas:

Frío en México 2025
Inicio Chihuahua Alerta en chihuahua frente frio 14 provocara heladas este fin de semana