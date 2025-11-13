Alerta en Chihuahua: Frente Frío 14 Provocará Heladas Este Fin de Semana
N+
El frente frío 14 ocasionará temperaturas muy bajas, heladas y rachas de viento en varias regiones de Chihuahua durante el fin de semana.
COMPARTE:
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 14 traerá un marcado descenso de temperaturas y heladas en la Sierra Tarahumara durante el fin de semana.
Según el reporte oficial, durante la tarde y noche de este jueves 13 de noviembre, la aproximación del sistema frontal, combinado con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará ambiente frío a muy frío en zonas serranas.
Te podría interesar: Auroras Boreales Iluminan el Cielo de Chihuahua Tras Tormenta Solar
Prevén rachas de viento y clima gélido en municipios serranos
Para este viernes, se anticipan rachas de viento superiores a los 35 km/h en regiones del oeste, suroeste, centro y sureste del estado.
Entre los municipios afectados se encuentran Carichí, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Parral, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.
Las temperaturas previstas para este viernes son:
- Chihuahua: 29/13 °C
- Ciudad Juárez: 28/12 °C
- Janos: 27/9 °C
- Madera: 21/4 °C
- Temósachic: 23/1 °C
- Cuauhtémoc: 25/6 °C
- Ojinaga: 31/13 °C
- Delicias: 30/11 °C
- Camargo: 29/11 °C
- Jiménez: 29/10 °C
- Parral: 28/11 °C
- Creel: 20/1 °C
- Chínipas: 32/16 °C
- Guachochi: 21/2 °C
- El Vergel: 20/-1 °C
Historias recomendadas: