Localizan a Hombre Sin Vida con Heridas de Bala en el Libramiento Oriente de Chihuahua

La mañana de este jueves 13 de noviembre fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre a la altura del kilómetro 25 del Libramiento Oriente de Chihuahua, en sentido norte-sur.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba diversas heridas producidas por proyectil de arma de fuego y fue encontrada semidesnuda, a un costado de la cinta asfáltica.

Autoridades acordonaron la zona

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y acordonaron el área del hallazgo, mientras agentes de criminalística de la Fiscalía General del Estado levantaban las evidencias correspondientes.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo al Complejo Estatal de Seguridad (C-4) para practicarle la necropsia de ley y determinar la causa precisa de la muerte, así como la identidad de la víctima.

