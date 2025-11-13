Cuatro Agentes Municipales Dan Positivo en Antidoping en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en Ciudad Juárez confirmó que cuatro agentes municipales resultaron positivos en los exámenes antidoping aplicados al personal operativo de la Policía Municipal y la Coordinación de Seguridad Vial.

El titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, informó que las pruebas se realizaron al total de los casi tres mil elementos, como parte del proceso para la obtención de la licencia oficial colectiva.

Noticia relacionada: Someten a Policías de Chihuahua a Exámenes Antidoping; 14 Resultan Positivos

Elementos que dieron positivo serán dados de baja

El funcionario señaló que, al detectarse el consumo de sustancias prohibidas, se inició el procedimiento administrativo correspondiente, que derivará en la baja inmediata de los agentes involucrados.

11 Policías Municipales en Chihuahua Serán Dados de Baja Tras Resultados de Antidoping

Durante su declaración, Muñoz Morales reiteró que el reglamento interno establece la prohibición absoluta de consumir drogas mientras se forma parte de la corporación.

De nuestros casi tres mil elementos lamentablemente salieron positivos cuatro elementos, donde se les hace un procedimiento para darlos de baja de inmediato...

Historias recomendadas: