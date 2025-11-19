Identifican 7 Cuerpos Localizados en la Cueva de los Murciélagos de Aquiles Serdán

La Fiscalía de la Zona Centro dio a conocer los más recientes avances sobre los cuerpos localizados semanas atrás en un tiro de mina del lugar conocido como La Cueva de los Murciélagos, ubicado en el poblado de Santo Domingo, en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.

Cabe recordar que el pasado 2 de noviembre comenzaron las labores de búsqueda en este sitio tras una llamada anónima que derivó en un operativo que permitió localizar varios cuerpos, entre ellos tres hombres originarios del estado de Durango que habrían viajado a Chihuahua por motivos de negocios y que ya contaban con reporte de desaparición emitido por sus familiares.

Tres Cuerpos Continúan Sin Identificar

Edwin Rodríguez, coordinador del área de Personas Ausentes o Extraviadas de la Fiscalía Zona Centro, señaló que de los diez cuerpos localizados ya fueron identificados siete, mientras que los otros tres permanecen en proceso de análisis.

Detalló que estos casos están siendo trabajados mediante estudios y con apoyo del Instituto Nacional Electoral, en espera de obtener resultados positivos que permitan identificar a las víctimas restantes.

Los otros tres se encuentran todavía en proceso por parte del estudio de endactiloscopía, es decir, tanto por parte de los sistemas como por parte del Instituto Nacional Electoral, en espera de que se dé algún resultado positivo y localizar a las personas ofendidas dentro para la identificación.

