Detienen a Mujer por Presunta Trata de Personas en Ciudad Juárez

Una mujer identificada como Miriam Susana M. M., de 33 años, fue detenida en Ciudad Juárez tras ser identificada como presunta responsable del delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena.

La captura ocurrió en el cruce de las calles Soto y Gama e Isla Jasou, en la colonia Chihuahua, luego de labores de investigación realizadas por la Fiscalía Especializada en la Mujer.

La detenida fue puesta a disposición del juez de control

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación aseguraron a la mujer y la trasladaron para presentarla ante el juez de control que lleva el caso, donde en la próxima audiencia el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre posibles víctimas, mientras las autoridades continúan recabando información como parte del proceso.

