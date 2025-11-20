Hallan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Arroyo de Chihuahua

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado en el arroyo Nogales, cerca de la colonia Quintas de Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el informe municipal, las autoridades recibieron un reporte al 911 alertando sobre la presencia de una persona sin vida en el cauce del arroyo. Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo, por lo que de inmediato procedieron a acordonar la zona para evitar el acceso de curiosos.

Se desconoce la identidad de la víctima

Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron minutos después para llevar a cabo el procesamiento de la escena. Debido al avanzado estado de putrefacción, los investigadores señalaron que no fue posible determinar de inmediato las causas de la muerte, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la persona ni si existían reportes previos de desaparición relacionados con el caso. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

