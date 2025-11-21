Madre de Familia Pide Justicia Para su Hijo Tras Accidente en Ciudad Juárez

Sin dinero y como pudo, es como Norma Pérez, madre de familia, acudió a la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento al caso de su hijo, quien resultó lesionado el pasado 2 de noviembre en un accidente vial. Denunció la lentitud de las autoridades, pues pese a dos semanas del hecho, aún no completan el expediente y el responsable no ha respondido.

Que la persona nada más vino y depositó mil pesos cuando ahorita estamos batallando hasta para comer, hasta para movernos; tengo otros dos menores más y siempre que vengo me cambian de Ministerio Público; uno me dice una cosa, otro me dice otra, y pues la persona no sé por qué anda libre.

Gastos Médicos Rebasan los Ingresos de la Familia

Norma subsiste con trabajos esporádicos que realiza su esposo jubilado y con el recurso de su pensión, pues tras el accidente ocurrido en la avenida 16 de Septiembre y Estaño, su hijo terminó con fractura de tobillo luego de que la motocicleta fuera impactada por Daniel S. B.

Debido a eso, el monto en el Hospital General superó los 68 mil pesos, además de los 8 mil 500 pesos que pagó por el material para la cirugía, a pesar de que la víctima es derechohabiente de Medichihuahua.

Aquí el primer MP me dijo que nos iban a mandar un oficio para que no me cobraran nada, cosa que mi hijo ya se dio de alta. Me dicen que me van a hablar y nadie me habla. Yo tuve que darle seguimiento a lo de mi hijo y la persona culpable, feliz de la vida.

Autoridades Extravían Expediente

Durante la cita con la licenciada Diana López, Norma fue informada de que no encontraban el expediente y que únicamente aceptarían cubrir el monto del cobro del hospital, mas no los gastos de material, medicamento o traslados. Además, recibió una amonestación por omisión al no haber provisto el medicamento a su hijo el día anterior, debido a que se había agotado su recurso.

Sobre el presunto responsable, a quien acusa de estarla amenazando para que ya no insista ante las autoridades, le informaron que, por tratarse de un accidente imprudencial, no se contemplaba la detención.

