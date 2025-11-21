Inicio Chihuahua Madre de Familia Pide Justicia Para su Hijo Tras Accidente en Ciudad Juárez

Madre de Familia Pide Justicia Para su Hijo Tras Accidente en Ciudad Juárez

A dos semanas del accidente de su hijo, Norma sigue esperando que el responsable cubra los gastos, ya que la familia se ha quedado prácticamente sin dinero.

Gastos Médicos Rebasan los Ingresos de la Familia | Foto: N+

Sin dinero y como pudo, es como Norma Pérez, madre de familia, acudió a la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento al caso de su hijo, quien resultó lesionado el pasado 2 de noviembre en un accidente vial. Denunció la lentitud de las autoridades, pues pese a dos semanas del hecho, aún no completan el expediente y el responsable no ha respondido.

Que la persona nada más vino y depositó mil pesos cuando ahorita estamos batallando hasta para comer, hasta para movernos; tengo otros dos menores más y siempre que vengo me cambian de Ministerio Público; uno me dice una cosa, otro me dice otra, y pues la persona no sé por qué anda libre.

Gastos Médicos Rebasan los Ingresos de la Familia

Norma subsiste con trabajos esporádicos que realiza su esposo jubilado y con el recurso de su pensión, pues tras el accidente ocurrido en la avenida 16 de Septiembre y Estaño, su hijo terminó con fractura de tobillo luego de que la motocicleta fuera impactada por Daniel S. B.

Debido a eso, el monto en el Hospital General superó los 68 mil pesos, además de los 8 mil 500 pesos que pagó por el material para la cirugía, a pesar de que la víctima es derechohabiente de Medichihuahua.

Aquí el primer MP me dijo que nos iban a mandar un oficio para que no me cobraran nada, cosa que mi hijo ya se dio de alta. Me dicen que me van a hablar y nadie me habla. Yo tuve que darle seguimiento a lo de mi hijo y la persona culpable, feliz de la vida.

Autoridades Extravían Expediente

Durante la cita con la licenciada Diana López, Norma fue informada de que no encontraban el expediente y que únicamente aceptarían cubrir el monto del cobro del hospital, mas no los gastos de material, medicamento o traslados. Además, recibió una amonestación por omisión al no haber provisto el medicamento a su hijo el día anterior, debido a que se había agotado su recurso.

Sobre el presunto responsable, a quien acusa de estarla amenazando para que ya no insista ante las autoridades, le informaron que, por tratarse de un accidente imprudencial, no se contemplaba la detención.

 

