Hallan Cuerpo de un Bebé en Arroyo de Ciudad Juárez

Vecinos de la colonia Revolución Mexicana en Ciudad Juárez alertaron a las autoridades luego de encontrar el cuerpo de un bebé en un arroyo cercano a las calles General Mariano Salas y Calixto Contreras.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la zona realizaron el llamado de emergencia tras localizar el cuerpo envuelto dentro de una mochila en color verde. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para confirmar los hechos y asegurar el área.

Autoridades continúan con las investigaciones; no se reportan detenciones relacionadas

La zona fue acordonada mientras se realizaron las primeras diligencias. Personal del Servicio Médico Forense quedó a cargo del levantamiento del cuerpo y los procedimientos correspondientes, como parte del protocolo legal establecido.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad o el origen del cuerpo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo llegó el cuerpo al lugar y si existen indicios de un posible delito. No se reportaron personas detenidas en el sitio al cierre de esta información.

