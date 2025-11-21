Investigan Triple Homicidio en Ciudad Juárez; Menor Fue Hallada con Vida

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, habló sobre las investigaciones del triple homicidio registrado la tarde del pasado jueves en un domicilio de la colonia Manuel J. Clouthier. El ataque ocurrió en la vivienda de la calle Bernardo Gaultoye, casi esquina con Mesa Central.

En el lugar fueron privados de la vida tres hombres, con un rango de edad de entre 24 a 30 años. La escena quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento no se han confirmado las identidades de las víctimas de manera oficial.

Te podría interesar: Vinculan a Proceso a Presuntos Responsables del Homicidio de una Pareja en Chihuahua

Una joven de 17 años fue encontrada con vida tras el asesinato de tres hombres

De acuerdo con el titular de la corporación, los responsables dejaron con vida a una joven de 17 años, quien fue localizada con las manos atadas y asegurada por la Fiscalía para que rinda declaración sobre los hechos.

La dejaron con vida y no estaba golpeada; es parte de la investigación que lleva la Fiscalía.

En la escena se aseguraron 4.5 gramos de marihuana y 12.66 gramos de cristal, así como 12 casquillos percutidos de distintos calibres.

Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja un Muerto y una Mujer de 88 Años Lesionada

El secretario señaló que, a diferencia de octubre, cuando algunos homicidios tuvieron origen en conflictos personales, la mayoría de los asesinatos registrados en noviembre estarían asociados a disputas entre grupos dedicados a la distribución de droga en la ciudad.

Historias recomendadas: