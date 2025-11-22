Hombre Presuntamente es Privado de la Libertad en la Colonia Rancho Anapra de Ciudad Juárez

Una fuerte movilización de elementos de seguridad se registró la madrugada de este sábado 22 de noviembre en la colonia Rancho Anapra de Ciudad Juárez, luego de que se reportara al número de emergencias 911 la presunta privación de la libertad de un hombre.

El aviso dirigió a las corporaciones policiacas hasta el cruce de las calles Congrio y Pescadilla, donde localizaron una camioneta roja abandonada, la cual se presume pertenecía a la víctima.

Vecinos escucharon ruidos y vieron a hombres armados

Versiones preliminares indican que los habitantes de la zona escucharon ruidos extraños y observaron a varios sujetos armados descender de un vehículo para someter por la fuerza al conductor de la camioneta, llevándoselo sin que se conociera su destino. Tras consumar la acción, los agresores escaparon con rumbo desconocido.

Agentes de las diferentes corporaciones realizaron recorridos por calles aledañas y recabaron testimonios entre los vecinos para intentar establecer la posible ruta de escape y recopilar información que permita ubicar a la víctima y a los responsables.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer mayores detalles del hecho, tampoco se ha informado sobre el paradero del hombre que presuntamente fue privado de la libertad, sin embargo, se informó que continúan las investigaciones y la búsqueda de la víctima.

