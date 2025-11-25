Feria de Salud y Servicios en Ciudad Juárez: Todo lo que Debes Saber
Feria de salud y servicios en Ciudad Juárez ofrecerá atención médica, trámites y actividades comunitarias; te decimos cuándo se realizará.
Este sábado 29 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una feria de salud y servicios en el Centro Comunitario Riberas Etapa 3, ubicado en la intersección de Calle Rivera de Lerma y Calle Rivera de los Manantiales, en Ciudad Juárez. El evento iniciará a las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, con el objetivo de acercar atención médica, trámites y actividades comunitarias a los habitantes de la zona.
Trámites y Servicios de Salud Disponibles
Durante la feria se ofrecerán diversos servicios de salud, entre los que destacan:
Vacunación general
Consultas médicas
Atención en salud mental
Orientación nutricional
Mastografías
Limpiezas dentales
Pruebas de fondo de ojo
Toma de presión arterial
Además de la atención médica, los asistentes podrán realizar trámites y acceder a servicios ciudadanos, como:
Expedición de actas de nacimiento
Cartas de no antecedentes penales
Vacunación de mascotas
Licencias de conducir
Módulos informativos
Autoridades exhortan a la comunidad a aprovechar esta oportunidad, la cual se trata de un evento gratuito que reúne en un solo lugar múltiples servicios de salud.
