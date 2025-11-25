Feria de Salud y Servicios en Ciudad Juárez: Todo lo que Debes Saber

Este sábado 29 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una feria de salud y servicios en el Centro Comunitario Riberas Etapa 3, ubicado en la intersección de Calle Rivera de Lerma y Calle Rivera de los Manantiales, en Ciudad Juárez. El evento iniciará a las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, con el objetivo de acercar atención médica, trámites y actividades comunitarias a los habitantes de la zona.

Trámites y Servicios de Salud Disponibles

Durante la feria se ofrecerán diversos servicios de salud, entre los que destacan:

Vacunación general

Consultas médicas

Atención en salud mental

Orientación nutricional

Mastografías

Limpiezas dentales

Pruebas de fondo de ojo

Toma de presión arterial

Además de la atención médica, los asistentes podrán realizar trámites y acceder a servicios ciudadanos, como:

Expedición de actas de nacimiento

Cartas de no antecedentes penales

Vacunación de mascotas

Licencias de conducir

Módulos informativos

Autoridades exhortan a la comunidad a aprovechar esta oportunidad, la cual se trata de un evento gratuito que reúne en un solo lugar múltiples servicios de salud.

