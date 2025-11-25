Inicio Chihuahua Feria de Salud y Servicios en Ciudad Juárez: Todo lo que Debes Saber

Feria de Salud y Servicios en Ciudad Juárez: Todo lo que Debes Saber

Feria de salud y servicios en Ciudad Juárez ofrecerá atención médica, trámites y actividades comunitarias; te decimos cuándo se realizará.

Feria de Salud y Servicios en Ciudad Juárez | Foto: N+

Este sábado 29 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una feria de salud y servicios en el Centro Comunitario Riberas Etapa 3, ubicado en la intersección de Calle Rivera de Lerma y Calle Rivera de los Manantiales, en Ciudad Juárez. El evento iniciará a las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, con el objetivo de acercar atención médica, trámites y actividades comunitarias a los habitantes de la zona.

Trámites y Servicios de Salud Disponibles

Durante la feria se ofrecerán diversos servicios de salud, entre los que destacan:

  • Vacunación general

  • Consultas médicas

  • Atención en salud mental

  • Orientación nutricional

  • Mastografías

  • Limpiezas dentales

  • Pruebas de fondo de ojo

  • Toma de presión arterial

Además de la atención médica, los asistentes podrán realizar trámites y acceder a servicios ciudadanos, como:

  • Expedición de actas de nacimiento

  • Cartas de no antecedentes penales

  • Vacunación de mascotas

  • Licencias de conducir

  • Módulos informativos

Autoridades exhortan a la comunidad a aprovechar esta oportunidad, la cual se trata de un evento gratuito que reúne en un solo lugar múltiples servicios de salud.

