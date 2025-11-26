Identifican 146 Cuerpos del Crematorio Plenitud en Cd. Juárez; Suman 98 Denuncias por Fraude

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que 146 personas han sido identificadas tras el hallazgo de cuerpos en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, descubierto el pasado 26 de junio. De acuerdo con la autoridad, el trabajo forense y ministerial se ha mantenido de manera ininterrumpida para individualizar a todas las víctimas localizadas en el sitio.

Hasta este 26 de noviembre, 141 familias ya fueron notificadas sobre la identificación de sus deudos, mientras que las cinco restantes serán informadas en las próximas horas. Además, la FGE confirmó que 130 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

La Fiscalía detalló que el proceso ha sido encabezado por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro y el Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), quienes coordinan las notificaciones y la atención integral a las familias afectadas.

98 familias han interpuesto denuncias por fraude

Asimismo, la autoridad estatal reportó que 98 familias han interpuesto denuncias por fraude ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, mismas que se integran en una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

La institución reiteró su compromiso de mantener los trabajos periciales, psicológicos y jurídicos, con el objetivo de concluir las identificaciones pendientes y acompañar a los deudos que requieran apoyo y asesoría durante el proceso.

