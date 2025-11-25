Cae en en Hidalgo del Parral, Chihuahua el Sorteo Mayor 3994 de la Lotería Nacional

La noche de este martes 25 de noviembre 2025 se realizó el Sorteo Mayor número 3994 de la Lotería Nacional, una edición conmemorativa por el centenario de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Química de la UNAM. El evento tuvo lugar a las 20:00 horas en el Salón de Sorteos de la institución.

En esta ocasión, el sorteo ofreció un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos, dividido en tres series. El número ganador fue el 17265, cuyos folios se distribuyeron de la siguiente manera: la serie 1 se remitió a la Subgerencia de Expendedores; la serie 2 se asignó para su venta en Hidalgo del Parral, Chihuahua; mientras que la serie 3 se comercializó a través de canales electrónicos.

Resultados del Sorteo Mayor 3994 y premios de reintegro

De acuerdo con la Lotería Nacional, los premios de reintegro corresponden a todos los billetes cuya última cifra termina en 5, 9 y 8. Estas terminaciones permiten recuperar el monto pagado por el billete, según las reglas del sorteo.

Resultado Premio Sorteo Mayor 3994 Lotería Nacional de Hoy 25 de Noviembre del 2025

Concluida la edición 3994, la Lotería Nacional envió felicitaciones a los ganadores y recordó a los participantes verificar sus billetes para conocer si obtuvieron algún premio o reintegro.

