Resultados Lotería Nacional Hoy 25 Noviembre de 2025: Lista de Ganadores y Premios Sorteo Mayor

Como cada martes, se realiza uno de los Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional. Si compraste "cachito" para el sorteo de este 25 de noviembre de 2025, que celebra el 30 aniversario del Premio Nobel de Química 1995 y el Centenario de Ingeniería Química, en N+ te damos a conocer los Resultados del Sorteo Mayor 3994, así como la lista completa de números ganadores y sus premios.

Será en punto de las 20:00 horas del martes cuando inicie la transmisión de la Lotería Nacional a través de Youtube, y en vivo en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Ciudad de México. Serán los Niños Gritones quienes den a conocer los números ganadores de la noche.

Además, la Lotería Nacional compartió que la razón por la que decidió dedicar el Sorteo Mayor de este 25 de Noviembre al 30 Aniversario del Premio Nobel de Química 1995 y Centenario de Ingeniería Química, se debe a que este 2025 es trascendental para la educación científica y la tecnología.

Si por alguna razón te perdiste el Sorteo Mayor del pasado 18 de Noviembre, o el Sorteo Zodiaco del Domingo 23, te compartimos los resultados para que no te quedes sin cobrar tu premio.

Números Ganadores Sorteo Mayor 3994 del 25 de Noviembre de 2025

Si bien el listado de números ganadores del Sorteo Mayor 3994 de la Lotería Nacional que rinde homenaje al 30 Aniversario del Premio Nobel de Química 1995 y Centenario de Ingeniería Química se publicará en la página de la Lotería Nacional a partir de las 20:00 horas, también puedes encontrarlos a continuación.

Además, te damos a conocer el número ganador del Premio Mayor.

El número 17265 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 34579 obtiene premio de 2,550,000

El número 45128 obtiene premio de 900, 000

El número 29423 obtiene premio de 240, 000

El número 53299 obtiene premio de 240, 000

El número 26127 obtiene premio de 240, 000

El número 34126 obtiene premio de 240, 000

El número 34228 obtiene premio de 120, 000

El número 53622 obtiene premio de 120, 000

El número 42617 obtiene premio de 120, 000

El número 00585 obtiene premio de 120, 000

El número 28813 obtiene premio de 120, 000

Recuerda que el costo de cada cachito del Sorteo Mayor es de 30 pesos, mientras que una serie (que consta de 20 cachitos) cuesta 600 pesos. Finalmente, tres series (60 cachitos) cuestan 1,800 pesos.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional de Hoy 25 de Noviembre?

Como te habíamos compartido, la transmisión en vivo del Sorteo Mayor 3994 de este martes 25 de noviembre de 2025 se puede seguir en el canal de Youtube de la Lotería Nacional. Sólo debes ubicar el apartado "Sorteos Tradicionales", y ahí dar clic en el video "Sorteo Mayor 3994: Centenario Facultad de Química y 30 Aniversario del Nobel al Dr. Mario Molina".

¿Cómo saber si gané en el Sorteo Mayor 3994 de la Lotería Nacional?

Lista de Premios: Ésta se consulta en los expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, es decir el miércoles.

Verificador de Cachitos: Se deben colocar los datos que solicita el Verificador de Premios en Línea.

Redes Sociales: En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional también se publican diariamente los resultados del sorteo.

¿Cuánto puedo ganar en el Sorteo Mayor del martes?

En el Sorteo Mayor 1 de cada 3 gana, por lo que en la edición del 25 de noviembre de 2025, los premios se reparten de la siguiente manera:

Si compraste las tres series del Sorteo Mayor, puedes ganar el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

Si compraste una serie del Sorteo Mayor, puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si adquiriste un Cachito del Sorteo Mayor puedes ganar 350 mil pesos.

