¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 21 de Noviembre 2025? Resultados Sorteo 2864

Se realizó el tradicional juego de los viernes de la Lotería Nacional este 21 de noviembre 2025 celebrando el X aniversario de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 17 millones de pesos y cómo consultar los resultados del Sorteo Superior 2864 en PDF.​

Durante los últimos días semana hubo varios juegos que dejaron a varios ganadores en la Lotería Nacional mexicana, por eso en una nota te mostramos la lista de premios del Sorteo Mayor y los resultados del Sorteo Zodiaco de esta semana.

Video: Resultado Premio Sorteo Mayor 3993 Lotería Nacional de Hoy 18 de Noviembre del 2025

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 21 de noviembre 2025?

En los resultados Sorteo Superior 2864 de la Lotería Nacional, jugado el 21 de noviembre 2025, el número ganador del premio mayor fue el 05884. Hay que tomar en cuenta que para llevarse los 17 millones de pesos era necesario comprar dos series (cada serie con valor de 8 millones 500 mil pesos), las cuales distribuyeron en los siguientes lugares:

La serie 1 fue puesta a su venta en Tijuana, Baja California.

La serie 2 fue puesta a su venta en canales electrónicos.

Mientras que el segundo premio, de un millón 440 mil pesos, fue para el número 24224. La serie 1 fue puesta a su venta en San Luis Potosí, San Luis Potosí, y la serie 2 fue puesta en Subgerencia de Expendedores.

Nota relacionada: Cae en Monterrey Premio de 21 Millones de Pesos del Sorteo Mayor No. 3993 de la Lotería Nacional

¿Cómo ver en PDF la lista de resultados del Sorteo Superior 2864 del 21 de noviembre 2025?

La lista completa de premios se puede checar en línea en la página oficial de la Lotería Nacional de México. En el siguiente enlace puedes ver los resultados del sorteo en PDF y todos los números ganadores.

Ahora que si lo que quieres es buscar si tu boleto resultó ganador en el Sorteo Superior 2864 de la Lotería Nacional, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.

En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete.

Da clic en "buscar".

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Superior 2864 de la Lotería Nacional de Hoy 21 de Noviembre 2025

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El siguiente juego de la Lotería Nacional mexicana es el Sorteo Zodiaco Especial 1727, mismo que se realiza el próximo domingo 23 de noviembre 2025 y el premio mayo entrega un total de 7 millones de pesos.

Para el premio mayor y todas las personas que su número salió ganador en la lista de premios del Sorteo Superior 2864 de la Lotería Nacional, tienen hasta 60 días naturales para reclamar el cobro del dinero y reintegros de billetes.

Historias recomendadas:

​Detienen de Forma Preventiva a Expresidente Jair Bolsonaro; Intentó Romper Tobillera Electrónica

Megabloqueo Nacional 2025 de Transportistas y Campesinos: ¿Qué Estados Serán Los Afectados?

