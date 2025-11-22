Detienen de Forma Preventiva a Expresidente Jair Bolsonaro; Intentó Romper Tobillera Electrónica

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue detenido de forma preventiva por la Policía Federal, cuyos agentes se apersonaron en la casa del político para llevarlo a instalaciones policiales.

Bolsonaro, quien purga una condena de 27 años de cárcel por haber conspirado para impedir la asunción al poder de Lula, en 2022, estaba desde el 4 de agosto en prisión domiciliaria.

De acuerdo con la agencia AFP, fuentes cercanas al caso explicaron que se trató de prisión preventiva y no de la ejecución de su condena.

Por su parte, la Policía Federal explicó en un comunicado que cumplió con la orden de prisión preventiva ordenada por el Supremo Tribunal Federal.

Por incumplir medidas cautelares, Bolsonaro, de 70 años, cumple prisión domiciliaria preventiva en su vivienda en un lujoso condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente.

Tobillera electrónica

De acuerdo con el Supremo Tribunal Federal de Brasil, se ordenó la detención del exmandatario luego de que se detectara que intentó romper su tobillera electrónica.

Este aparato se encarga de vigilar sus movimientos. Y según la instancia judicial, su intención era fugarse durante una manifestación convocada por uno de sus hijos.

Fue por ello que ante el riesgo de fuga, el órgano de justicia determinó la prisión preventiva contra el expresidente. Esto a partir del auto del juez Alexandre de Moraes, relator del proceso.

La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo

Garantizar el orden público

Según el grupo Globo, el Supremo Tribunal ordenó la prisión preventiva del expresidente de ultraderecha para "garantizar el orden público".

El arresto ocurre un día después de que los abogados de Bolsonaro pidieran al tribunal que su cliente cumpliera en su casa la pena de 27 años, por el intento de golpe de Estado, por motivos de salud.

Fue el pasado 11 de septiembre cuando el exmandatario fue condenado por intentarse perpetuar en el poder tras perder en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luis Inácio Lula da Silva.

Con información de AFP y EFE

ICM