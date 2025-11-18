Resultados Lotería Nacional Hoy 18 de Noviembre 2025: Números Ganadores Sorteo Mayor 3993

​Esta semana del mes se realizan varios juegos que ponen en la tómbola millones de pesos. Es momento de consultar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 18 de noviembre 2025, por eso en N+ te mostramos el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Mayor 3993 de este martes.

Esta semana se realizaron diversos sorteos tradicionales de la Lotería Nacional y, si te perdiste alguno, en una nota te mostramos los resultados del Sorteo Zodiaco 1726. De igual forma te presentamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Especial 306, así como dónde cayó el premio mayor, que fue de 17 millones de pesos.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Zodiaco 1726 de la Lotería Nacional Hoy 16 de Noviembre del 2025

¿A qué hora es el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este martes18 de noviembre de 2025 se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Además de los juegos tradicionales, también se realizan los electrónicos del Melate, el Tris, Gana gato y Chispazo Clásico hoy.

El Sorteo Mayor se lleva a cabo en 3 series y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18 mil 760 premios.

¿Qué número ganó el premio mayor del Sorteo Mayor 3993?

Los resultados de la Lotería Nacional de hoy 18 de noviembre 2025 se dieron a conocer a partir de las 20:00 horas desde el Edificio Edisson, ubicado en la Ciudad de México. En N+ te compartimos la transmisión en vivo, para que puedas seguir los resultados en tiempo real.

El número ganador del premio mayor fue el , que obtiene una suma de 21 millones de pesos. El segundo lugar, que tampoco obtiene una cantidad despreciable, pues se trata de 2 millones 550 mil pesos, fue para el boleto .

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 18 de novimbre 2025?

Los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo en homenaje a la Gesta Heroica de los Niños Héroes, a continuación les dejamos la lista de premios del Sorteo Mayor 3986 de este martes:

El número obtiene premio de 21,000,000.00 pesos

El número obtiene premio de 2,550,00.00 pesos

El número obtiene premio de 900,000.00 pesos

El número obtiene premio de 240, 000.00 pesos

El número obtiene premio de 240, 000.00 pesos

El número obtiene premio de 240,000.00 pesos

El número obtiene premio de 240,000.00 pesos

El número obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número obtiene premio de 120,000.00 pesos

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Mayor de hoy martes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Mayor 3993 se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 9 de septiembre 2025, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.

En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

